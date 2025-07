Fútbol/Selección: Montse Tomé: "Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que el plan de partido para enfrentarse a Alemania este miércoles en las semfinales de la Eurocopa "pasa por tener el balón", y ha afirmado que ve al equipo "maduro" y para nada "nervioso", ya que es el torneo donde "más a gusto" se están sintiendo, y ha recalcado que "la confianza es mutua" entre las jugadoras y el cuerpo técnico. "Es el torneo donde más a gusto nos estamos sintiendo, tanto ellas como el cuerpo técnico; donde más ambiente profesional he podido ver en estos últimos años; donde siento que la futbolista piensa en lo que tiene que pensar, que es en jugar; donde veo que el trabajo que podemos hacer con ellas es totalmente profesional. El equipo está maduro y con ganas de competir. Evidentemente, vamos a competir para ganar. Si al final pasa algo negativo, somos un equipo fuerte para saber qué ha pasado. Veo al equipo con confianza, ilusionado y con ganas de que empiece el partido, y no lo veo nervioso", declaró en rueda de prensa. Además, explicó que el equipo es cada vez "más maduro". "Hay una progresión en todos los sentidos: en conocimiento del juego, en madurez en los partidos, en entendimiento del juego, en cómo prepararte para el partido, en estar focalizada dos o tres horas durante el día en esto y luego saber desconectar... Yo en eso veo mucha madurez en el equipo. Veo mucha comprensión, mucha aportación de jugadoras. Es una pasada poder estar con ellas", subrayó, destacando el "éxito" de tener un vestuario unido. "Siempre hemos contado con un talento increíble de todas las jugadoras y hemos creado un equipo que es capaz de asumir el rol que sea, y esto también forma parte de la madurez de la jugadora, de poder sentarte con ellas y que entiendan lo que se necesita de ellas. Estoy acompañada de un staff enorme que me ayuda en la gestión, y vamos en una línea muy clara de lo que queremos con cada una de las jugadoras. Eso ellas lo saben, saben la confianza que hay a pesar de que alguna no juegue. Cuando estás en la élite, jugar todas es difícil, aquí cada vez se va entendiendo que la selección es algo único y que cuando vienen aquí cada una trata de jugar para el equipo", continuó. La preparadora asturiana también reconoció que el camino hacia la EURO les ha ido "dando confianza". "Hemos ido creciendo en la dificultad y también en lo que el equipo ha podido aportar. Lo positivo de todo es tener un grupo de 23 jugadoras con posibilidades, con capacidades, a las que España puede recurrir en un momento determinado. Esto es algo que nos hace grandes como equipo, porque ellas asumen el rol como nadie. Lo que siento es que la confianza es mutua, tanto de ellas hacia lo que pueden hacer y nuestro hacia lo que podemos demandar de ellas", señaló. Por otra parte, Tomé espera que puedan romper las malas estadísticas que pesan frente a Alemania, verdugo de las españolas en el partido por el bronce en Paris 2024. En estos siete años que llevo en la selección he competido contra Alemania cinco veces y no hemos conseguido vencerla, pero hemos estado más cerca de ganar. En los Juegos Olímpicos tuvimos opciones de poder hacerlo, el juego fue bueno, y ahora estamos en otro punto. Ellas tienen otro seleccionador, pero Alemania es Alemania. Tiene ocho Campeonatos de Europa, su esencia es la misma independientemente de quién la dirija. Tenemos muy claro el partido que queremos jugar mañana, cómo lo queremos condicionar y a dónde lo queremos llevar. Va a ser un partido muy competitivo, porque estamos en las semifinales de una Eurocopa, y tenemos muchas ganas", advirtió. "Vamos a intentar tener nuestra esencia, y nuestra esencia es tener el balón. Lo que sí puede variar es cómo tenerlo, porque enfrente vamos a tener un equipo que defiende diferente; a Suecia la defendió de una manera, a Polonia también, el otro día contra Francia también lo hizo diferente... Tenemos en mente dónde pueden dejar los espacios y ahí es lo que trabajamos nosotras, cómo queremos atacar esos espacios. Lo que puede hacer Alemania no lo podemos controlar, y en un partido de tantísimo nivel los espacios van a ir cambiando. Hemos trabajado mucho en la lectura del cambio de esos espacios, pero pasa por tener el balón. España tiene que tener el balón", prosiguió. También habló de su portera, Ann-Katrin Berger. "Es una gran guardameta, lo ha demostrado en este campeonato y en su trayectoria. Aporta muchas cosas al equipo, como su veteranía, lo que fue capaz de hacer el otro día en el partido de Francia... Sabemos que tiene virtudes, pero también tiene debilidades, y lo hemos podido valorar todo. La de guardameta es la posición que más ha evolucionado en el fútbol femenino en los últimos años", expuso. UNA LISTA DE LANZADORAS PARA LOS PENALTIS, PERO LAS SENSACIONES MANDAN" En otro orden de cosas, reconoció que han entrenado el lanzamiento de penaltis y que hay "más de dos o tres jugadoras que los pueden lanzar". "Luego es un poco ver sus sensaciones. He hablado con alguna jugadora, he ido testeando un poco; todas han tirado penaltis, hemos hecho una valoración y analizamos sus sensaciones. Tenemos una lista de lanzadoras, que son muy buenas, y en el partido hay una sensación determinada que es la que manda. Si ahí no hay mucha claridad, me toca intervenir de nuevo y decidir. Todo lo que hemos entrenado ha sido positivo y los han lanzado bien", afirmó. Entre esas posibles lanzadoras, no descarta que esté la portera Cata Coll. "Cata se apunta a un bombardeo si la dejas. Es una jugadora con personalidad, con ganas de estar. Este campeonato me ha permitido ver la otra parte de Cata, la que cuando lucha para estar al 100% y ve que está a un 70% te dice 'Montse, cuenta con otra jugadora, porque va a ser mejor para el equipo'. Esto es una de las cosas que engrandece cada vez más lo que tenemos en este equipo. Cata está preparadísima para este tipo de partidos", indicó. Por último, se deshizo en elogios hacia Alexia Putellas. "Lo que pueda decir de Alexia es todo bueno. Ahora está en un momento muy bueno para ella y para la selección y en el que vemos que disfruta del fútbol. Ha trabajado mucho para llegar a este momento y hay que valorar a las jugadoras que son capaces de darle la vuelta a esas situaciones adversas. Nos alegramos mucho por ella, porque sabemos que el fútbol es su pasión y que ha trabajado muchísimo para estar aquí, y no es fácil. Parece que alguna jugadora tiene una lesión, desaparece y luego vuelve, pero en el transcurso de ese tiempo la jugadora le ha dado la vuelta a situaciones difíciles", finalizó.