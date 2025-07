Fútbol/Selección: Montse Tomé: "España siempre juega a lo mismo, da igual la jugadora que entre"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, no quiso hablar de rotaciones en el partido contra Italia de este viernes, a pesar de tener el billete a cuartos de final de la Eurocopa 2025 ya asegurado, y recordó que "España siempre juega a lo mismo" y que "ganar" supone "confianza". "Ganar a Italia siempre ha sido difícil y esta selección creo que es una selección que trata de jugar directo. Yo creo que es una buena selección. Constantemente preguntáis a las jugadoras, nos preguntáis a nosotros por la etiqueta de favoritas, lo bueno de España es que se concentra en el trabajo. No pensamos en el favoritismo porque también somos un equipo que se ha caracterizado siempre por respetar mucho a todos los rivales y a partir de ahí sabemos que cada partido es un mundo", dijo en rueda de prensa. La seleccionadora volvió a no dar pistas sobre su once, aunque confesó que tiene en cuenta a las apercibidas de sanción, Ona Batlle y Laia Aleixandri, y la necesidad de dosificar esfuerzos. "Aitana está bien, está recuperada médicamente. Ya hace días que está para competir y la hemos ido adaptando la progresión. Creo que hemos hecho con ella, desde servicios médicos, un muy buen trabajo. Ella tiene un físico envidiable que ha hecho que se ha recuperado bien y luego intentando adaptar las cargas", afirmó sobre la Balón de Oro. "Lo normal es eso, que quieran jugar todas y esto conlleva una gestión que creo que estamos haciendo muy bien todo el cuerpo técnico y que las jugadoras lo están entendiendo a la perfección. Tenemos 23 jugadoras, cada una tiene un rol y cualquiera de ellas mañana podría iniciar. Van a iniciar once, vamos a pensar cuál es el mejor once para mañana, también pensando en todo", apuntó. "Da igual la jugadora que entre, los perfiles, España siempre juega lo mismo y todas están muy motivadas. Lo normal es que la jugadora nos pida con trabajo que quiere jugar porque esto para ella es confianza, es verse en el campo. Están aceptando muy bien el jugar, no jugar, creo que el clima de trabajo sigue siendo bueno y mañana vamos a sacar el mejor once para empezar con Italia", añadió. Además, Tomé valoró la importancia de lo que aportan las veteranas y las más jóvenes al equipo. "Hay una mezcla entre jugadoras con experiencia, Irene, Alexia, Mariona, Aitana, Olga, nuestras capitanas, ejercen un poco ese rol de hacerles ver lo importante que es el trabajo, lo importante que es el esfuerzo, la concentración. Las jóvenes te aportan esa alegría, esa inconsciencia, ese no miedo a nada, ese salgo a jugar y disfruto, disfruto de jugar al fútbol, de la profesión", comentó. Por otro lado, Tomé calificó a Patri Guijarro como la "mejor del mundo" en su puesto. "Patri es una futbolista fundamental para España, es cierto que ha venido de un tiempo donde para ella no ha sido fácil, la vuelta ha sido progresiva. Los Juegos Olímpicos fueron un inicio, allí la veíamos bien pero por momentos es normal, lleva tiempo lejos de la selección y eso se nota, pero creo que ahora está muy bien. Para mí es la mejor mediocentro del mundo", apuntó. "Ganar significa confianza, significa seguir mejorando desde la victoria y esto creo que en el máximo nivel es fundamental y también siento que el equipo está preparado para ganar, está preparado para competir, está preparado para hacer el trabajo bien y estamos en una línea muy buena para conseguir los tres puntos", añadió. Tomé también recordó que están trabajando para ser un equipo fiable en tareas defensivas ante una Italia a la que vencieron solo en uno de los últimos cuatro duelos directos. "Es algo que llevamos trabajando desde que nos hemos concentrado, en nuestra manera de defender a nivel colectivo", explicó, recordando que la selección española no destaca por su potencia física.