Fútbol/Selección: Montse Tomé: "Las jugadoras se lo merecen por lo que llevan luchando"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, reconoció que el "merecimiento" no viene acompañado siempre del resultado pero confió en una España que ha luchado y ha sido solidaria por el equipo para estar en la final de la Eurocopa, donde este domingo buscarán seguir "haciendo historia". "Vemos al equipo que queremos, que llevamos mucho tiempo trabajando. En este año y bastante hemos ido tocando las piezas para llegar al punto que estamos, con las jugadoras que queremos. Estamos en una final de una Eurocopa, muy contenta", dijo en rueda de prensa, antes de la final de Basilea (Suiza) contra Inglaterra. Tomé apuntó que sus jugadoras están preparadas. "El equipo está bien, llevamos ajustando el trabajo para llegar bien al partido de mañana. Tienen ganas de que empiece el partido, cada vez tienen más experiencia de cómo vivir las horas previas, estamos pensando en el entrenamiento de hoy", comentó, sin hablar de titulares y suplentes. "Es una final, sabemos que es un partido muy disputado, contra la actual campeona, sabemos lo que supone la exigencia del partido. Vamos a jugar de tú a tú. Tenemos 23 jugadoras, podemos tirar de cualquier pieza. Desde que empezó la Eurocopa han jugado diferentes jugadoras y hace que estén todas preparadas si las necesitamos", comentó, antes de hablar de los duelos contra las inglesas. "Espero un partido muy igualado, con una selección que le gusta también atacar. Tiene una línea de ataque con mucho potencial, un centro del campo con nivel y una línea defensiva para salir bien. Esto va a hacer que, en momentos determinados, tengamos que tener una buena presión. Espero un partido igualado. El partido de Wembley merecimos más, tuvimos ocasiones, tuvimos el balón. Ellas son un equipo muy competitivo, a veces parece que no está bien pero termina ganando. El partido de Barcelona, en la primera parte estuvo bastante igualado y le dimos la vuelta al marcador", explicó. Por otro lado, Tomé fue preguntada por qué se merecería España ser campeona de Europa. "Creo que si hablamos de merecimiento, por todo. Creo que somos un equipo, una selección, unas jugadoras que llevan luchando, trabajando, con mucha energía en muchos lugares, y ahora hemos sido capaces de que lo tengan en lo importante, en el fútbol", dijo. "Han hecho que todo profesional podamos disfrutar de la profesión, que todas las preguntas sean de fútbol, esto es una de las cosas más grandes que dice el cambio que estamos consiguiendo. Por todo el esfuerzo, el equipo se lo merece. En la elite, el merecimiento a veces no se cumple, pero el trabajo está hecho para que mañana vaya todo bien", añadió. Además, la seleccionadora confesó que sabe lo que aporta Athenea del Castillo "de inicio y saliendo del banquillo", y ella lo entiende igual que sus compañeras. "Están teniendo una mentalidad de equipo. Puede ser difícil, pero la jugadora entiende que estar en la selección es un privilegio, entiende que ha sido difícil ya entrar entre las 23. Cuando tienes que hablar con ellas, hasta el momento, hemos tenido mucha facilidad en la gestión, han aceptado su momento", afirmó. "No pienso en la presión. Lo que pienso es que a lo largo del campeonato hemos ido haciendo historia, entrando en semifinales, en una final por primera vez, ganando a Alemania, hemos ido cumpliendo objetivos por los que estamos aquí. Teníamos la ilusión de jugar seis partidos y los vamos a jugar. Inglaterra defiende título y nosotras vamos a jugar a lo que necesita el partido, disfrutarlo, competirlo bien e ir a por todas", añadió. Tomé fue preguntada también por Mariona Caldentey, quien "hace un trabajo muy bueno para el equipo", o por una Claudia Pina a la que no necesita animar para rematar. "Mañana veremos qué once sacamos y a partir de ahí veréis lo que son capaces de hacer las jugadoras. Tanto Mariona como todas ellas han conseguido llevar al equipo hasta aquí. El día a día de la selección ha sido espectacular", dijo. "Todo lo que recibimos de España es cariño, apoyo, ánimo, creo que ese apoyo siempre lo sentimos. No sé si es responsabilidad, lo que sentimos es ilusión, nuestra cabeza va a estar en lo que tenemos que hacer para que nos pueda salir bien", terminó.