Fútbol/Selección: Montse Tomé: "Lo que hemos trabajado merecía otro final"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, lamentó verlo tan cerca y escaparse con la derrota este domingo en la final de la Eurocopa 2025, donde merecían otro desenlace por lo "trabajado" que caer en los penaltis contra Inglaterra. "Este equipo merecía más, siento que hemos trabajado durante mucho tiempo para llegar a este momento, una final contra una selección de gran nivel como Inglaterra. Lo que se vio en el partido, el equipo hizo mérito para tener más, al menos no tener esta sensación que tenemos ahora. Esto es deporte, hay que saber perder. Hoy nos ha tocado en los penaltis", dijo en rueda de prensa. Tomé reconoció que sufrieron algo más en la segunda parte, cuando encajaron el 1-1, pero destacó una buena prórroga y la mala fortuna en los penaltis. "Hemos hecho una buena primera parte, cuando nos empatan en la segunda estábamos un poco hundidas y en la prórroga hemos conseguido hacernos con el balón, pero no hemos conseguido la victoria", afirmó, antes de valorar la tanda. "Hemos sido mejores, pero el fútbol es este deporte que a veces no siempre el mejor gana. Inglaterra lleva todo el torneo demostrando un nivel competitivo alto, empatan el partido y luego se defienden como para llegar a los penaltis. En los penaltis elegimos las lanzadoras con lo que habíamos entrenado, aquellas que creíamos que tenían más efectividad. Les he preguntado y todas me han dicho que tenían confianza. Yo decido", añadió. Por otro lado, la seleccionadora insistió en el trabajo y en la manera de hacer historia una vez más para el fútbol femenino español. "Las jugadoras están mal, como estamos todo el cuerpo técnico. Hemos acumulado un tiempo de mucho trabajo, mucho tiempo lejos de tu familia, lo que hemos trabajado merecía otro final. Tienes la sensación de haberlo tenido y que se te ha escapado. Hemos hecho historia durante todo la Eurocopa", apuntó. Además, Tomé no quiso hablar de su futuro e insistió en esa parte de fortuna de una Inglaterra abonada a la épica para defender título. "No es algo en lo que quiero pensar. Siempre he comentado que lo lleva mi grupo de trabajo externo. En mi cabeza está lo que ha pasado y lo que no ha pasado, no quiero mirar más allá", dijo. "Inglaterra lleva jugando al límite varios partidos en esta competición, parece que tiene momentos delicados pero siempre es capaz de sobreponerse", terminó.