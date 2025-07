Fútbol/Selección: Montse Tomé: "Me siento realizada, hemos dado un salto a todos los niveles"

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, confesó una "alegría inmensa" después de la victoria (0-1) sobre Alemania y el billete a la primera final de Eurocopa para España, demostrando "un salto a todos los niveles", trabajo y calidad. "He sentido una felicidad absoluta, porque creo que ha sido un partido trabajado, sabíamos que se iba a dar como se dio, muy igualado. Sabíamos que teníamos que tener esa mentalidad para resistir a Alemania, una selección con mucho físico. Hemos ganado por primera vez a Alemania, es una alegría inmensa, te acuerdas de todo el tiempo invertido", dijo en rueda de prensa. Tomé valoró el talento y el trabajo. "Me siento realizada, feliz de que el trabajo ha hecho su fruto. Hemos conseguido hacer un equipo, entramos en un momento delicado, pero con trabajo y con tiempo le hemos dado la vuelta a la situación. Hemos contado siempre con futbolistas con mucho talento. Hemos invertido mucho tiempo. Hemos dado un salto a todos los niveles, estas jugadoras cada vez son más competitivas, más fuertes, y hoy se ha visto", afirmó. Por otro lado, la seleccionadora reconoció que tenían pensados unos posibles penaltis, hasta que Aitana Bonmatí hizo el tanto de la victoria en el minuto 113. "Aitana no ha tenido fácil cómo ha iniciado esta Eurocopa. Es una jugadora con una personalidad muy especial para estar al máximo nivel", apuntó. "Es una jugadora con capacidad para romper líneas, generar espacios, oportunidades como el gol, y ha conseguido superar los problemas de salud que tuvo en el inicio. El trabajo con ella fue el adecuado para estar ahora como está. Ayuda mucho al equipo y ha tenido un rol importante", añadió. Además, Tomé, que elogió el "trabajo espectacular" de las laterales Olga Carmona y Ona Batlle, valoró detalles del partido y el inicio complicado ante las alemanas. "Siempre he sentido una confianza absoluta en este equipo. Hemos sufrido, disfrutar del sufrimiento es esto, con mucho trabajo", explicó. "Esperábamos que Alemania hiciera un bloque medio. Tuvimos más dudas en la presión que hicieron, tuvieron 20 minutos iniciales buenos. Fue un acierto poder variar la manera de atacar y tener profundidad. En la segunda parte buscamos otras piezas como Salma, Athenea, Martín-Prieto. El éxito es de todas las que empiezan y las que terminan", añadió.