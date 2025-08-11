Fútbol/Selección.- Montse Tomé: "Me voy feliz y en paz"
Fútbol/Selección: Montse Tomé: "Me voy feliz y en paz"
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
La hasta ahora seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, se ha mostrado "orgullosa y agradecida" de su paso por la selección absoluta, de donde se va "feliz y en paz" a pesar de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidiese no renovar su contrato, y ha afirmado que centra toda su "energía e ilusión" en el futuro.
"Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español. Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos", señaló en sus redes sociales.
Además, también agradeció el trabajo de todas las jugadoras que han pasado por sus convocatorias. "Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos, me voy feliz y en paz. Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy", indicó.
Este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que Tomé no continuaría como seleccionadora nacional después de que la Junta Directiva decidiese no renovar su contrato al frente del combinado español, que finaliza el próximo 31 de agosto. Sonia Bermúdez, hasta la fecha seleccionadora femenina Sub-23, ocupará su lugar en la absoluta femenina.
