Fútbol/Selección.- Olga Carmona: "Ya sabéis de la ambición de esta selección"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La lateral izquierdo de la selección española Olga Carmona recordó la "ambición" de España por seguir haciendo historia de cara a la defensa de la Liga de Naciones desde este viernes en la final a doble partido contra Alemania, dando "importancia" a que la vuelta sea en Madrid el próximo martes.

"Hemos analizado a Alemania, todos los partidos, también los que ha jugado contra Francia, estamos con ilusión y ganas", dijo recién llegada a Kaiserslautern en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la previa al duelo en el Fritz-Walter-Stadion.

Carmona confesó que el recuerdo de la semifinal de la última Eurocopa está presente en el equipo. "Fue uno de los partidos más difíciles por clasificarte para una final, donde te jugabas todo, fue muy difícil y nos costó mucho meter ese gol", recordó.

Además, la sevillana confió en la "preparación del equipo" para el partido. "Mañana daremos las últimas pinceladas para el primero de los dos partidos, pero lo hemos trabajado mucho. Ya sabéis de la ambición de esta selección", afirmó.

Por otro lado, Carmona recordó la "importancia de que la vuelta sea en casa". "Que queremos, si Dios quiere, levantar la copa allí", apuntó, pensando en sacar un buen resultado de la ida y rematar la Liga de Naciones en el Metropolitano.