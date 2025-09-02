Fútbol/Selección.- Pedri González: "La gran estrella de la selección es el equipo"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista del FC Barcelona y la selección española Pedri González defendió este martes que "la gran estrella" del combinado nacional "es el equipo", porque todos van "juntos a una", que es "la fuerza" de este grupo, y avisó que, aunque "todo el mundo" hable de la posibilidad de que España gane el Mundial de 2026, "primero hay que clasificarse".

"No me gusta hablar de estrellas. Creo que la gran estrella de la selección es el equipo, que todos vamos juntos a una y creo que hace la fuerza de este equipo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. Es verdad que me siento un jugador importante, pero no me gusta hablar de estrellas", dijo el canario en la rueda de prensa de presentación del nuevo acuerdo de patrocinio ente la RFEF y MAPFRE.

El centrocampista ve a la selección española como un equipo "muy joven", pero que también tiene "gente que con mucha experiencia". "Los jóvenes escuchamos a la gente que tiene más experiencia, que no hay nada hecho, todavía queda clasificarnos. Todo el mundo habla de ganar el Mundial pero primero hay que clasificarse y estar dentro para poder ganar", advirtió.

Finalmente, Pedri abordó el tema de los egos en un vestuario, un asunto al que se refirió su entrenador en el FC Barcelona, Hansi Flick, quien dijo que el ego acaba con el éxito en un grupo. "No sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo", concluyó.