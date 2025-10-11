Fútbol/Selección.- Pedro Porro: "Me encuentro cada vez mejor, tienes el Mundial ahí"

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El lateral de la selección española Pedro Porro se mostró contento con su rendimiento personal las últimas convocatorias con España, clave este sábado en la victoria (2-0) sobre Georgia, y reconoció que "tienes el Mundial ahí", pero todavía queda mucho y solo pueden pensar en sumar de tres en tres para la clasificación.

"Miramos al martes. Es verdad que era un partido importante, sumar los tres puntos y yo creo que hemos hecho un gran partido. Me encuentro cada vez mejor, pero hoy lo más importante eran los tres puntos, portería a cero y pensar en el siguiente", dijo en zona mixta después del partido en el Martínez Valero de Elche.

Porro confesó que no tuvo un inicio fácil con la selección, pero agradeció la confianza de Luis de la Fuente. "Esto es el fútbol. A veces te lo quita, a veces te lo da. Si estás preparado para tener otra oportunidad, en este caso el míster me conoce muy bien. Muy agradecido, intentar aprovechar la oportunidad", afirmó.

"Estoy muy feliz. Fue un resbalón, mi debut no fue bueno, pero hay que seguir consistente. Falta mucho para el Mundial. Estoy pensando en el partido del martes. Tienes el Mundial ahí, pero en el fútbol pueden pasar muchas cosas", añadió.

Por otro lado, el jugador del Tottenham explicó que en Inglaterra no hay tanta polémica con las convocatorias con la selección y las posibles lesiones de los futbolistas. "En cualquier momento te puedes lesionar. A nadie le gusta. Aquí en la selección se están haciendo las cosas bien. Hay situaciones que no se pueden controlar", apuntó.

"Siempre se echa de menos a los mejores jugadores, pero los que estamos aquí hemos hecho un gran trabajo. Sabemos el potencial que tenemos como selección y tenemos que seguir haciendo las cosas bien", terminó, sobre las bajas.