Fútbol/Selección. Previa de España - Alemania

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La selección española femenina de fútbol intentará este martes (18.30 horas/La 1) hacer valer su condición de local para reeditar su título de la Liga de Naciones ante una Alemania que le causó muchos problemas en el partido de ida y a la que espera controlar mucho mejor con la ayuda de la afición y del Riyadh Air Metropolitano para desenredar a su favor una final totalmente igualada tras el 0-0 de Kaiserlautern.

El pasado viernes, la campeona del mundo sufrió como hacía mucho que no lo padecía. La ocho veces campeona de Europa demostró una vez más que sabe cómo hacerle daño y la sometió con su intensidad, aunque no obtuvo la recompensa deseada, en parte por culpa de Cata Coll, líder de una defensa que trabajó a destajo en el Fritz-Walter Stadion y que sólo respiró cuando la colegiada Iuliana Demetrescu pitó el final del choque, y también de la mala puntería de las alemanas, que se toparon con los palos y piernas salvadoras.

Alemania fue superior, pero esta vez no le valió para demasiado porque se plantará en el Metropolitano sin ventaja, aunque con un 0-0 que le permite jugar sus bazas todavía. Sin embargo, tendrá que hacerlo en una tarde que se presenta histórica para el fútbol femenino español y para una 'Roja' que jugará por primera vez en casa en un estadio seguramente a la altura de su actual momento.

Todo hace indicar que el récord de asistencia a un choque en España de la actual número uno del ranking FIFA, los 32.657 espectadores del 28 de febrero de 2024 en La Cartuja en la final de la anterior Nations ante Francia, caerá de forma amplia. El público deberá dar ahora ese plus al equipo que entrena Sonia Bermúdez para hacer una conjura que impida que Alemania recupere parte de ese estatus de 'bestia negra' que tenía hasta el pasado mes de julio.

Allí, el combinado germano hincó por fin la rodilla ante España, víctima, primero de nuevo de una extraordinaria Cata Coll, y luego de un inteligente gol de Aitana Bonmatí, protagonista en la previa por su grave lesión y que le impedirá poder ayudar a sus compañeras a conquistar el tercer trofeo en menos de dos años y medio. Una fractura de peroné apartará a la triple Balón de Oro de este partido de máxima tensión y la seleccionadora tendrá que paliar esa baja en un mediocampo que ya tenía la importante ausencia de otra de sus patas, Patri Guijarro, y que necesita recuperar su mejor versión para cambiar el guión del pasado viernes.

España no pudo tener el balón y dominar a través de la posesión, y eso lo notó de sobremanera en su fútbol, lejos de acercarse a su tradicional brillantez y que se tradujo también en la escasez de oportunidades, más allá de un balón al palo de Esther González. El choque sólo tuvo una dirección, aunque se equilibró algo más en la segunda mitad, y ese es el camino seguramente a seguir por la campeona del mundo para ser más reconocible porque Alemania ya ha dejado clara su competitividad y peligro.

Sonia Bermúdez se enfrenta a su primer reto, no sólo el de tratar de levantar el título con poco tiempo en el cargo, sino el de encontrar la forma de volver a ser la España de siempre y ser la que asuste en cuanto haya el pitido inicial, sin descuidarse además demasiado porque el equipo de Christian Wück es maestro en aprovechar los espacios con Klara Bühl, Selina Cerci y Nicole Anyomi. Esa gestión de ser ambiciosas sin dejar huecos letales a su rival será clave en el césped del Metropolitano.

VICKY LÓPEZ, LA MEJOR COLOCADA PARA SUSTITUIR A BONMATÍ

La principal duda de la entrenadora madrileña pasa por elegir la sustituta de Bonmatí, un papel que apunta para la joven Vicky López que ya lo hizo en la Eurocopa cuando la catalana sufrió una inoportuna meningitis vírica. La madrileña parte por delante teóricamente de otras opciones como Fiamma Benítez o retrasar a Mariona Caldentey, un papel que la balear ya hace con asiduidad en el Arsenal FC inglés.

Si la futbolista 'gunner' no modifica su posición, la otra duda que puede haber en el once es si se mantendrá Esther González como punta de lanza o si Bermúdez opta por situar a Claudia Pina como 'falsa 9' como hiciese con éxito ante Suecia en busca de crear más problemas a las centrales alemanas y dar cobijo a una extremo más pura como Eva Navarro o Athenea del Castillo.

La selección alemana, por su parte, no parece que vaya a mover mucho tampoco su once y llega a la capital de España con mayor fe si cabe después de su gran primer partido, al que espera dar continuidad en el Estadio Metropolitano para acabar con su sequía de títulos que se alarga desde 2016.

Christian Wück ya advirtió en la previa que no tiene previsto cambiar su planteamiento y no sería extraño que repitiese el once del Fritz-Walter Stadion en busca esta vez de volver a hacer daño y tratar de llegar con las opciones intactas hasta el final para aprovechar el posible nerviosismo que cunda en las españolas.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; López, Aleixandri, Putellas; Caldentey, González y Pina.

ALEMANIA: Berger; Gwinn, Knaak, Minge, Kett; Senss, Nüsken; Cerci, Brandt, Bühl; y Anyomi.

ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

HORA: 18.30/La 1.