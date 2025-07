Fútbol/Selección: previa del España-Suiza

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol intentará este viernes (21.00 horas/La 1) clasificarse por primera vez en casi tres décadas para las semifinales de la Eurocopa 2025 para lo que tendrá que deshacerse en Berna de la anfitriona Suiza, un rival frente al que se presenta como favorita, pero que contará con el plus del apoyo de la grada y de partir con una teórica menor presión. La hora de la verdad ha llegado para la campeona del mundo. Después de una fase de grupos óptima, con pleno de victorias y muchos goles ante Portugal (5-0), Bélgica (6-2) e Italia (1-3), ahora le toca demostrar su candidatura en el primer cruce del torneo, ya sin red que pueda paliar una mala noche. Así, acude a la capital suiza, al Stadion Wankdorf que ya conoce tras jugar ahí ante portuguesas e italianas, como la favorita en este cuarto de final, seguramente el aparentemente más desequilibrado ya que mide a la de mejor ránking (2) contra el de peor (23). Un favoritismo que siempre tiene su doble filo y que deberá ser ratificado en el terreno de juego ante una Suiza dispuesta a dejárselo todo, sabedora de que tiene probablemente menos que perder. El combinado que dirige Montse Tomé tiene ante sí una nueva cita que pondrá a prueba el carácter de su actual generación, ya libre de complejos y apoyada en su buena calidad futbolística y en una madurez adquirida desde su gran éxito de hace dos años en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Allí, precisamente, su primer cruce, en octavos, fue también con la selección suiza, pero en aquella ocasión, pese al mismo favoritismo, había algunas dudas por la dura derrota ante Japón de días antes. Las españolas lo solventaron con autoridad (5-1), aunque empezaron perdiendo por un extraño e inesperado autogol de Laia Codina, y esperan hacer lo mismo asfixiando con su estilo a la anfitriona para volver a unas semifinales continentales después de mucho tiempo. Y es que la actual número dos del ranking FIFA no pisa esta penúltima ronda desde la Eurocopa de 1997, entonces con pase directo desde la fase de grupos. Posteriormente, falló en sus tres siguientes intentos en 2013 (Noruega), 2017 (Austria) y 2022 (Inglaterra), y esta generación ya campeona pretende mostrar su ambición y voracidad para volver a quedarse cerca de un gran título. Además, aunque ha demostrado tener recursos y fondo de armario durante esta Eurocopa, todo hace indicar que Montse Tomé podrá disponer sobre el césped su teórico once de gala, una vez ya recuperada la guardameta Cata Coll, ausente por una amgidalitis en la fase de grupos, pero que debería volver a la titularidad en detrimento de una Adriana Nanclares que ha cumplido en sus partidos. En defensa, debería volver la lateral Ona Batlle y la central Laia Aleixandri, que no jugaron ante Italia por estar apercibidas, situación que mantienen, y también Olga Carmona en el lateral izquierdo que ocupó en los dos primeros encuentros y tras ser sustituida por Leila Ouahabi ante las ‘Azzurre’. En el medio, Aitana Bonmatí ya volvió a la titularidad en el último choque y parece que repetirá por delante de Vicky López junto a las ‘MVP’ Alexia Putellas y Patri Guijarro para formar el trío que debe dominar y llevar el ritmo del encuentro. Arriba, Esther González, pese a que estuvo con molestias musculares al inicio de la semana, debería volver al once avalada por su buen momento (4 goles), flanqueada en los costados por Mariona Caldentey y una Claudia Pina también suplente ante las italianas. Salma Paralluelo sería la alternativa al ‘9’ si la andaluza no está lista. Goleadas españolas en los tres últimos duelos. Con estos mimbres, España tratará de imponer su favoritismo ante la anfitriona, que probablemente apelará al orden y al contragolpe, además de a la ilusión por la envergadura de la cita y la posibilidad de dar la gran campanada y el apoyo de una grada que se volcará con ella desde el minuto uno. Suiza ha sufrido mucho en esta Eurocopa en la que espera hacer historia y donde selló su billete para los cruces en el último momento gracias a un gol salvador de Riola Xhemaili en el minuto 92 que le dio el empate que necesitaba para apear a Finlandia. Antes, no pudo contener en su debut la remontada de Noruega (2-1) y pudo con Islandia (2-0). Sin embargo, pese a haber aumentado el nivel de confianza en el grupo que dirige un mito del fútbol femenino como la sueca Pia Sundhage, que aporta su experiencia desde el banquillo, y a contar con menor presión pese a ser la anfitriona, el combinado suizo sabe que necesitará un partido perfecto para sorprender a una campeona del mundo que le ha derrotado en sus tres últimos encuentros con un demoledor balance de 17 goles a favor y dos en contra ya que tras la derrota en la Copa del Mundo, meses después tampoco le pudo hacer daño en la Liga de Naciones (5-0 y 1-7). Aunque la veterana entrenadora sueca de 65 años dejó caer en la previa que podría apostar por un cambio de sistema, todo hace indicar que mantendrá su defensa de cinco para frenar la ofensiva española. Los jóvenes talentos Sydney Schertenleib, futbolista del FC Barcelona que es la más joven del torneo, e Iman Beney, son las amenazas de un equipo donde destacan también las experimentadas centrocampistas Geraldine Reuteler y Lia Wälti, esta última campeona hace meses de la Champions con el Arsenal. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. SUIZA: Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Reuteler, Wälti, Vallotto; Schertenleib y Fölmli. ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey, González y Pina. --ÁRBITRA: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA). --ESTADIO: Wankdorf de Berna. --HORA: 21.00/La 1.