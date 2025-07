Fútbol/Selección: previa del Italia-España

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol cerrará este viernes en Berna (21.00 horas/La 1) su fase de grupos de la Eurocopa de Suiza con su teóricamente duelo de más exigencia hasta este momento frente a Italia, con el objetivo de seguir dejando buenas sensaciones y pasar como primera. Hasta el momento, España está firmando un gran arranque en el torneo continental y ya ha cumplido con el primer objetivo casi obligatorio, sellar el billete a los cuartos de final, y ahora le queda saber si lo hará como primera o segunda de este Grupo B, y lo hará con la 'ventaja' de saber cuál podría ser su rival en el primer cruce: Noruega, Suiza o Finlandia. De momento, con dos triunfos apabullantes ante Portugal (5-0) y Bélgica (6-2), 11 goles anotados y sólo dos encajados, y buen nivel futbolístico y físico, la actual campeona del mundo ha dejado claras sus ambiciones en esta EURO, aunque este viernes en el Stadion Wankdorf de la capital suiza tendrá enfrente una Italia que ya se le ha atragantado en los últimos duelos y que además no tiene todavía su pase garantizado. El equipo que dirige Montse Tomé sabe que le vale el empate para acabar como primera de grupo, lo que le daría una semana prácticamente de descanso antes de afrontar el primer partido a cara o cruz el viernes 18 de julio. En caso de derrota, acabaría segundo y tendría que jugar el cruce el miércoles 16. Sin embargo, los mensajes continuos de ambición y autoexigencia que salen del propio vestuario hacen presagiar que la 'Roja' no saldrá pensando demasiado en especular ni relajada para evitar que el resto de rivales puedan verla debilidades antes de que llegue la hora de la verdad en el torneo. De todos modos, Montse Tomé también puede aprovechar el tener la clasificación ya garantizada para repartir algunos esfuerzos y dar minutos a jugadoras que no hayan tenido minutos, aunque los cambios no parece que, al menos de inicio, vayan a ser de una forma muy numerosa y que el bloque de estos dos primeros partidos se vaya a mantener. En este sentido, la entrenadora asturiana ya tiene a todas sus jugadores disponibles tras recuperar a Cata Coll, su teórica portera titular y que podría volver a ser la titular en detrimento de Adriana Nanclares tras dejar atrás una amigdalitis, y la delantera Alba Redondo, que parece haber superado las molestias musculares que la tenían apartada del grupo. Además, Tomé podría prescindir de sus dos apercibidas, Ona Batlle y Laia Aleixandri, para tenerlas para cuartos, por lo que podrían entrar Jana Fernández y María Méndez, las cuales ya han jugado en esta Eurocopa, la asturiana de titular ante Portugal. La presencia en rueda de Leila Ouahabi podría también vislumbrar su posible titularidad en el lataral izquierdo. Además, el partido podría servir para que Aitana Bonmatí, suplente en los dos primeros choques y que jugó toda la segunda mitad ante Bélgica a buen nivel, recuperase su puesto de titular en el centro del campo y formar dupla con una Alexia Putellas que está rayando a un gran nivel y ya lleva tres tantos, mientras que arriba no esperan cambios con el trío Claudia Pina, Mariona Caldentey y una Esther González que también ha marcado tres tantos. ITALIA, CON BUENA ESTADÍSTICA ANTE ESPAÑA DESDE 2022 Todo para batir a una Italia que se perfilaba como su principal rival para el primer puesto del grupo y que ha sido un combinado que ha sabido neutralizar y contener a la actual campeona del mundo en sus últimos enfrentamientos, donde a España le ha costado imponerse. Las dos selecciones no se ven las caras en una gran cita internacional desde las históricas semifinales de la Eurocopa de 1997, con victoria italiana por 2-1, pero desde la conquista del Mundial por parte de las españolas en 2023 se han cruzado en tres ocasiones y en sólo una pudo ganar la 'Roja', en la primera vuelta del grupo de la Liga de Naciones 23-24, por 0-1 y con gol de Jenni Hermoso en el último suspiro. El siguiente choque fue para las 'Azzurre', ganadoras del de la segunda vuelta de esa competición, en Pontevedra, por 2-3, mientras que el último, un amistoso en 2024 acabó con 1-1, con las italianas igualando en el 88 el gol de poco antes de Alba Redondo. Antes de la Eurocopa de 2022, en otro amistoso, otro empate a un gol que evidencia que la actual número 13 del ranking es un 'hueso duro de roer'. De momento, Italia, donde la llegada la llegada de Andrea Soncin ha supuesto una evolución y con futbolistas destacadas como Ariana Caruso, Cristiana Girelli, Elena Linari o Lucia Di Guglielmo, se medirá a España invicta en sus últimos cinco partidos y después de no poder con Suecia en su grupo de la Liga de Naciones. En Suiza, ha mostrado sus tradicionales virtudes defensivas que pondrán a prueba la voracidad goleadora de la campeona del mundo, aunque ha adolecido algo de ofensivas, con sólo dos goles anotados para sumar una victoria ante Bélgica (1-0) y un empate ante Portugal que le obliga a no perder este último choque para no comprometer su billete a cuartos. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ITALIA: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Severini, Boattin; Girelli y Cambiaghi. ESPAÑA: Coll; Fernández, Paredes, Méndez, Ouahabi; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey, González y Pina. --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). --ESTADIO: Wankdorf de Berna. --HORA: 21.00/La 1.