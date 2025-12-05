Fútbol/Selección.- Rafael Louzán: "Empieza la cuenta atrás, dicen aquí que somos rival a batir"

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confesó que España debe estar "preparada para jugar con los mejores" mirando al sorteo del Mundial 2026 este viernes, el inicio de "la cuenta atrás" para una de las favoritas.

"España está preparada para recibir a cualquiera. Si queremos ser campeones del mundo, y ahora mismo somos la mejor selección del mundo según el ranking, tiene que estar preparada para jugar con los mejores. Es por saber con quién nos vamos a encuadrar, que será bonito también para analizarlo, pero estamos muy ilusionados", dijo este jueves desde Washington en declaraciones a El Larguero de la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Louzán se mostró emocionado porque "empieza la cuenta atrás" para que España busque su segunda estrella de campeona del mundo tras la de 2010. "Dicen aquí que somos uno de los rivales a batir, pero eso hay que demostrarlo en el campo. A veces las cosas se creen, está justificado, pero después hay que demostrarlo. Hay un gran grupo, un gran seleccionador, y España muy pendiente", afirmó.

Por otro lado, el presidente de la RFEF explicó que "en una semana" confía en que se cierre "el acuerdo" con Argentina para los detalles de la Finalisima del próximo mes de marzo entre ambas selecciones, campeonas de América y Europa.