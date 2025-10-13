Fútbol/Selección.- Robin Le Normand: "No quiero sustos, quiero ganar todos los partidos"

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El central internacional español Robin Le Normand ha comentado este lunes que prefiere no tener "sustos" antes del Mundial y que quiere "ganar todos los partidos", ya que considera que esa es "la mejor manera posible" de llegar a la Copa del Mundo, aunque es consciente que no solo depende de ellos y que "los rivales también juegan".

"Si se puede yo no quiero sustos, quiero ganar todos los partidos. Esa es la mejor manera posible de llegar al Mundial. Además, me gustaría no encajar nunca, aunque eso no solo depende de nosotros, también los rivales juegan y lo hacen bien. Debemos estar serios para seguir la dinámica que tenemos", afirmó el central internacional español en la rueda de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial 2026 que enfrenta a España y Bulgaria en Valladolid.

Le Normand deseó ganar al combinado búlgaro para "seguir en esa dinámica" positiva. "Ahora me ha tocado estar en una generación increíble, con unos jugadores increíbles. Yo intento aportar mi mejor versión a ese grupo, pero es un lujo poder compartir el vestuario con ellos", dijo sobre la posibilidad de igualar el récord de partidos sin perder de España entre 2010 y 2013.

El del Atlético de Madrid confesó que se siente "muy bien" y "con mucha confianza". "En mi club he pasado una lesión importante, pero luego he jugado bastante, pero este año estoy jugando mucho. Agradezco mucho la confianza del míster y aquí en la selección me siento como siempre, con mucha confianza. Intento dar mi mejor versión y disfrutar de mi trabajo", agregó.

Además, el hispanofrancés es el jugador de campo de la selección con más minutos en la fase de clasificación, algo que es "un orgullo" para él. "Agradezco la confianza del míster. Desde el primer minuto, desde la primera llamada, la he notado. Siempre intento devolverla en el terreno de juego, intentando acercarme a mi mejor versión. Creo que estoy haciéndolo bien y espero que siga así", añadió.

"Habla muy bien de la línea defensiva que no hayamos encajado. Todo el equipo está haciendo un gran trabajo. Habría que mirar los datos, pero los jugadores ofensivos hacen unos kilómetros para ir a presionar increíbles. Eso es muy importante, y una de las claves de este grupo", explicó uno de los líderes defensivos de la 'Roja' sobre la imbatibilidad del equipo en las primeras tres jornadas.

Sobre la posibilidad de compartir pareja en el centro de la zaga con Aymeric Laporte, apuntó que ha jugado "mucho con él" y "ganado títulos juntos". "Tenemos mucha experiencia juntos, pero cuando me ha tocado compartir con Huijsen o Cubarsí lo hemos hecho bien también. Intento dar mi mejor versión cada partido y luego tendrá que decidir el míster", subrayó.

Por último, el central nacido en Pabu habló de la mejor relación que está teniendo esta temporada con el gol y la asistencia: "Hay trabajo, como siempre, pero también hay suerte, porque a veces te caen y otras veces haces todo bien y no te caen.

Intentaré mantener esa racha, pero lo primero es defender. Pero es cierto que meter goles, como el otro día en el derbi, son momentos increíbles".