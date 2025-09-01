Fútbol/Selección: Rodri Hernández: "Ha sido un año duro, pero estamos de vuelta"

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista español Rodri Hernández reconoció este lunes que el último año "ha sido duro" por su grave lesión de rodilla, pero ya está "de vuelta", "contento" por regresar a una convocatoria de la selección española, que ya prepara en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los dos primeros partidos de clasificación al Mundial de 2026.

"Muy contento de volver, de estar con los compañeros, de tener esa sensación otra vez con ellos, de estar en la selección. Ha sido un año duro, pero estamos aquí de vuelta, a afrontar estos dos partidos que nos vienen, que son muy importantes, con una sonrisa", dijo el mediocentro del Manchester City a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La selección española masculina de fútbol ya está concentrada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para comenzar a preparar esta tarde con el primer entrenamiento (19.00 horas) abierto al público los partidos ante Bulgaria y Turquía, los dos primeros de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.

La actual campeona de Europa pondrá rumbo este martes a Sofía, donde se enfrentará, en el Estadio Vasil Levski, a Bulgaria en el arranque en la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo el jueves a las 20.45 horas. El combinado nacional entrenará en ese estadio el viernes por la mañana antes de partir hacia la localidad turca de Konya, donde el domingo 7 jugará su segundo partido del grupo ante Turquía.

Rodri Hernández fue una de las principales novedades en la lista elaborada por el seleccionador, Luis de la Fuente, que también llamó a Dani Carvajal (Real Madrid), ambos ya recuperados de sus graves lesiones de rodilla. Además, incluyó al extremo Jesús Rodríguez, del Como 1907 y que se estrena en una convocatoria de la Absoluta.

"A intentar ayudar lo máximo al grupo. Son partidos muy importantes, clasificación para el Mundial, no es poca cosa. Intentar aportar mi granito de arena para ayudar lo máximo al equipo", dijo el joven extremo ex del Real Betis.

Entre los 26 elegidos, también acude Yeremy Pino, ahora nuevo jugador del Crystal Palace. "Con mucha ilusión, como siempre, por representar a la selección y defender a tu país, con muchas ganas. Esperamos que sean dos victorias muy bonitas para nuestro país, nuestra selección, y que siga así", valoró el ex del Villarreal CF.