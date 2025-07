Fútbol/Selección: Salma Paralluelo: "No faltan las ganas de trabajar y dar lo mejor de nosotras"

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La futbolista internacional española Salma Paralluelo ha afirmado este sábado que "no faltan las ganas de trabajar" en el grupo de la selección nacional durante la Eurocopa Femenina, que se está disputando en Suiza, ni tampoco las ganar de "dar lo mejor" de ellas mismas a pocos días de jugar los cuartos de final del torneo. "Estoy ahora en un momento quizás diferente para mí, pero tenemos esta Eurocopa, queremos estar todas al 100% para dar lo mejor en el campo y creo que en esa línea trabajamos todas, en intentar dar lo mejor de nosotras. El grupo está muy unido, tenemos muchísima ilusión y sobre todo no faltan las ganas de trabajar y dar lo mejor de nosotras", apuntó Paralluelo en una rueda de prensa desde Lausana. "Estamos teniendo buenas sensaciones en esta Eurocopa; hemos conseguido tres de tres, que era el primer objetivo, y vamos a por más", aseveró la delantera zaragozana. "Esta temporada realmente he rotado mucho. Sí que es verdad que siempre desde pequeñita he jugado por la banda izquierda, entonces puede ser algo más natural para mí", admitió. En este sentido, Paralluelo reconoció estar "aprendiendo un poco de cada posición". "Creo que me puedo convertir en una jugadora mucho más versátil e intento sacar mi potencial en cualquiera de las tres posiciones de arriba", añadió al respecto de sus labores en la Roja. Ella y las demás jugadoras están entendiendo su momento y cada rol. "También eso es importante, el grupo está muy unido, está muy enchufado. Tanto quien sale de titular como quien sale luego de revulsivo puede ser muy importante y el que estemos todas esperando el momento para dar ese granito de arena en el campo es superimportante porque puede marcar la diferencia", explicó la atacante del FC Barcelona Femení. "De '9', por mis características, puedo dar esa profundidad del equipo fijando a las centrales sobre todo; y según el partido, pues ir adaptando a lo que se dé. Pero creo que al final lo que me toca a mí, mi trabajo, es brindar todo mi potencial al equipo sea en el rol que sea, y de momento que siga así", matizó Paralluelo sobre su papel con España. En cuartos de final, se medirán ante Suiza. "Va a ser un partido bonito contra la anfitriona, seguro que hay mucha gente, mucho apoyo. Nosotras centradas, a lo nuestro; hemos conseguido este primer objetivo, pero es verdad que ahora empieza otra Eurocopa; tenemos la eliminatoria y son partidos diferentes, y se marcará por pequeños detalles", auguró. "El cambio de posición al final es el cambio de chip. Ya puedes estar más acostumbrada a jugar en las tres posiciones de arriba, entonces es al final intentar cambiar lo más rápido el chip, adaptarte al rol que te piden en cada posición y así", insistió sobre su rol a las órdenes de Montse Tomé. "Es superimportante cómo se inicia la presión desde arriba, ahí empezamos a robar y creo que cualquiera de las jugadoras que está ahí arriba tiene muy mentalizado eso: las ganas de ir a presionar, las ganas de ir a robar y, junto a la línea de atrás, achuchar lo máximo posible para poder robar el balón", argumentó Paralluelo. "Ha sido una temporada larga, hemos tenido muchas competiciones, pero también hemos tenido nuestro momento de desconectar, de cargar pilas y aquí se está trabajando muy bien físicamente, técnicamente, etc. Y es seguir en esta línea, con la ayuda del trabajo de todos, del 'staff', de nosotras y de nuestro 'feedback', pues encontrar ese equilibrio para estar lo mejor posible el día de partido", agregó la jugadora del Barça. Luego destacó que repitan dinámicas de concentración en Lausana y de partidos en Berna. "Quizás el sentirnos un poco en casa, el no cambiar tanto, el estar aquí en campo base, pues al final también te da esa rutina, esa tranquilidad de lo que ya conoces. Pero bueno, en cada campo toca adaptarse lo más rápido posible y da igual dónde juegues", avisó. Además, desveló qué le pide Tomé en el campo. "En cualquiera de las tres posiciones, que aproveche mis cualidades: el ir a profundidad, el tirar desmarques, etc. Al final esta movilidad que puedo dar al equipo y algo diferente también, sobre todo eso", indicó Paralluelo. También habló sobre su compañera culé Vicky López. "Es como una hermanita para mí, estamos siempre juntas, estamos muy unidas y cada vez que sale al campo le digo que sea ella, que disfrute, y la verdad es que estamos viendo mucho de esa Vicky", subrayó acerca de la joven jugadora. "Ahora tenemos este día libre que nos va a dar vida y luego empezar a pensar en Suiza poquito a poco, entrenando, tomándonoslo con calma también. Pero bueno, entendiendo que en siete días tenemos nuestra primera final y queremos pasar", concluyó Paralluelo.