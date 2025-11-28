LA NACION

Fútbol/Selección.- SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina

Fútbol/Selección. SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol/Selección.- SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina
Fútbol/Selección.- SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones FemeninaA. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

SM el Rey Felipe VI asistirá este martes al partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina entre la selección española y Alemania que se disputará el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 18.30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Según señaló este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Casa Real ha confirmado la presencia del monarca para el choque que definirá al campeón tras el primer encuentro que es este viernes en Kaiserlautern (Alemania), "una muestra del apoyo de la Familia Real a la selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español".

LA NACION
Más leídas
  1. El italiano que compró una empresa por US$20.000 y hoy factura US$16 millones anuales
    1

    El italiano que compró una empresa por US$20.000 y hoy factura US$16 millones anuales

  2. La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos
    2

    La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. Aerolíneas Argentinas anuncia la incorporación de 18 aviones
    4

    Aerolíneas Argentinas anuncia que incorporará 18 aviones a su flota

Cargando banners ...