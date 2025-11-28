Fútbol/Selección.- SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina
Fútbol/Selección. SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
SM el Rey Felipe VI asistirá este martes al partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina entre la selección española y Alemania que se disputará el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 18.30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
Según señaló este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Casa Real ha confirmado la presencia del monarca para el choque que definirá al campeón tras el primer encuentro que es este viernes en Kaiserlautern (Alemania), "una muestra del apoyo de la Familia Real a la selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español".
