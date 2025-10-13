Fútbol/Selección.- Sonia Bermúdez da este viernes 17 su primera lista como seleccionadora absoluta

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La nueva seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este próximo viernes 17 de octubre su primera lista en su nuevo puesto de cara a las semifinales de la Liga de Naciones 2025 ante Suecia, según confirmó este lunes el combinado nacional.

La madrileña, elegida relevo de Montse Tomé el pasado mes de agosto, dará a conocer sus primeras elegidas en su nueva andadura al frente de la campeona del mundo a partir de las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Una hora después comparecerá ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Sonia Bermúdez debutará como nueva seleccionadora el próximo viernes 24 de octubre en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, que se disputará en el Estadio de La Rosaleda de Málaga a las 20.00 horas.

El partido de vuelta se jugará en el Gamla Ullevi de Goteborg el martes 28 a las 19.00.