Fútbol/Selección. Sonia Bermúdez: "Es un grupo muy duro y nuestro objetivo es pasar primeras"

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, valoró este martes el grupo de España en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, con Inglaterra, Islandia y Ucrania, y lo calificó como "muy duro", aunque recalcó que el objetivo es "pasar primeras", con billete directo a la Copa del Mundo. "Es un grupo complicado, muy duro. Sabemos que Inglaterra va a intentar disputarnos la posesión de balón y es un equipo que también domina los momentos sin él. Será un partido muy complicado, pero nuestro objetivo es pasar primeras", aseguró la entrenadora madrileña en unas declaraciones a los medios de comunicación de la selección. Sobre el resto de rivales, Bermúdez comentó que "Islandia es un equipo muy físico, que transita muy bien" y también dejó buenas palabras sobre Ucrania, que ha hecho un gran papel en los últimos meses y por ello "ha ascendido de la Liga B".