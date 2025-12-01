Fútbol/Selección.- Sonia Bermúdez: "Esta es una selección en la que hay que estar preparada para todo"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, no escondió que la baja por lesión de la centrocampista Aitana Bonmatí es "importantísima" para el partido de vuelta de la final de este martes de la Liga de Naciones ante Alemania, pero afirmó que en la campeona del mundo "hay que estar preparado para todo" y que tienen a 24 futbolistas "más que capacitadas" para tratar de levantar un título en un Riyadh Air Metropolitano que se llenará gracias al "fútbol" del equipo nacional.

"Es una baja importantísima. El domingo había un poco de bajón porque hay una lesión importante, es una compañera y sobre todo es persona. Quiero mandarle muchos ánimos, pero el equipo está bien, ha pisado el campo, ha visto el estadio y ya sabemos que vamos a tener todo el apoyo del mundo y dedicarle a Aitana, Patri (Guijarro) y Salma (Paralluelo) esta victoria y haremos todo lo posible para que así sea", señaló Bermúdez en rueda de prensa en el Riyadh Air Metropolitano.

La entrenadora recalcó que cuando se produce un percance como el de la triple Balón de Oro hay que "asimilar un poco que el ánimo baja". "Hicimos rápido pruebas y Aitana quería estar y quedarse, pero insistimos en que debía volver cuanto antes para comenzar la recuperación porque aquí priorizamos la salud. Seguro que estará animando desde casa", subrayó.

"Sabemos quién es Aitana, es una jugadora muy importante, pero tenemos 24 más que capacitadas para el partido y para dar el cien por cien. Todas están preparadísimas y muy motivadas. Tanto Patri como Aitana son muy importantes, pero tenemos jugadoras con muchas ganas de aprender y estamos deseando que llegue el partido para verlas competir", prosiguió la madrileña.

Además, a nivel anímico, insistió en que "las futbolistas son personas". "No nos tenemos que olvidar de esto cuando pasan cosas así. Sufrimos las cosas y todo lleva un proceso, pero el equipo está preparado", remarcó.

Bermúdez no quiso dar pistas de la posible sustituta de la centrocampista catalana. "Estamos terminando de detallar lo de mañana, todavía queda tiempo para sacar el once y estamos decidiendo qué hacer. Lo bueno de este equipo es que tenemos jugadoras superversátiles, que pueden aparecer por dentro, estirar y que interpretan bien el juego en diferentes posiciones. Todas están preparadísimas para entrar. Yo hablo con todas y esta es una selección en la que hay que estar preparada para todo. Las jugadoras lo están y ahora nos toca a nosotros elegir", expresó la seleccionadora.

"ESTAS FUTBOLISTAS SE MERECEN EL TÍTULO"

En cuanto al partido, confesó que le encantaría "sobre todo" ganar el título "por las futbolistas". "Se lo merecen. Creo que tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales y también quiero desde aquí darle tanto mérito a que con su juego han conseguido que vengan este martes 70.000 personas y eso es algo histórico y que hay que ponerlo en valor", comentó.

"También me gustaría por el 'staff' y por la gente que trabaja en la federación. Nosotros llegamos aquí y tenemos gente detrás que nos ayuda en todo para que no nos falte nada. Creo que sería un gran año el cerrar con una victoria y luego a título personal sería un sueño la verdad poder ganar. Sería algo importante para nuestro deporte femenino", añadió.

La entrenadora dio las gracias a toda la gente que ha trabajado para "mover 70.000 personas" y llenar el Riyadh Air Metropolitano, "más la gente que lo verá en la tele". "Y todo es gracias a lo que han hecho las futbolistas. Esto no se construye en un día, así que ojalá podamos brindarles un buen partido", deseó.

Y esto que se ha logrado "es un poco de todos". "Las primeras tiran muros, luego vienen las siguientes y así sucesivamente. Nos toca disfrutar de este pedazo de equipo y se merece que esté el estadio lleno, lo han conseguido con su fútbol", recalcó la exjugadora.

Bermúdez dejó claro que "este equipo está más que capacitado" para sobreponerse a cualquier problema. "Mentalmente somos fuertes y ya se vio en Alemania. En el fútbol, de un día para otro no se puede seguir pensando en lo que pasó. La mentalidad de estas futbolistas es brutal", subrayó.

La seleccionadora no duda de que este segundo partido se decidirá también "en los pequeños detalles" y donde pretenderán también aumentar "la posesión de balón". "Todo sabiendo que Alemania nos va a generar. Esto es una final y los dos equipos queremos ganar. El otro día defendimos muy bien y el equipo está preparado para cualquier situación de partido", advirtió, recordando que eran "muy conscientes" de que el título se decidiría en el Metropolitano.

"Cuando un partido acaba ya estás dándole vueltas y buscando soluciones. Gracias al 'staff' podemos ayudar a las futbolistas a darles soluciones. No me sorprendió nada de Alemania porque defienden muy intensas y cuando roba por dentro transita y tiene jugadoras muy verticales por fuera. Debemos tener más posesión y la gente nos va a ayudar y será importante. Ojalá que nos ayude el salir y ver a toda la gente que habrá en el estadio, hay jugadoras que van a tener su familia y eso es un plus", detalló la entrenadora.

Esta, a la que el día previo se le hace "un poco largo", vive la previa "tranquila". "Estoy a gusto, feliz y contenta de dirigir este pedazo de equipo", resaltó. "Una final lleva mucho envoltorio, parece que no hay más allá, pero lo que queremos es hacer disfrutar a las personas que vengan. Luego puedes ganar o perder, pero tenemos que salir orgullosas del partido. Jugamos contra un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, hay que disfrutar de estos momentos que nunca se sabe cuando se va a volver a disputar otra final", sentenció.