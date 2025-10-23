Fútbol/Selección.- Sonia Bermúdez: "Me hubiese gustado tener muchos más días, pero tenemos grandes futbolistas"

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó que le "pasan muchas cosas" por su cabeza antes de su debut al frente de España este viernes en la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia, aunque está también "muy centrada" en sacar el mejor once tras una semana corta pero de buen trabajo.

"Pasan muchas cosas, estoy muy centrada en el partido. Estamos contentos con la semana que hemos hecho, con el trabajo y pensando en mañana, decidir el mejor once posible para poder ganar a Suecia", dijo en la rueda de prensa previa, la cual comenzó mandando un mensaje de ánimo a la lesionada Maite Oroz.

La nueva técnica de la 'Roja', tras la salida de Montse Tomé, explicó que mantener a las capitanas "es una decisión del cuerpo técnico", y no dio ninguna pista sobre el once con el que debutará en La Rosaleda (Málaga).

"Mañana sabréis. Queremos tener a las mejores, estamos felices con las 23. La semana ha sido muy buena, me hubiese gustado tener muchos más días, no ha podido ser, pero tenemos grandes futbolistas", confesó.

Bermúdez fue preguntada por Mapi León o María Méndez en defensa, por el esquema, por Vicky López o Jenni Hermoso.

"Tenemos futbolistas que pueden jugar en diferentes posiciones y lo veréis pronto. Vicky es un talento, un talento joven, hay que tener paciencia, la conozco bien de la cantera, no puedo desvelar mucho. Es una jugadora que queremos cuidar", afirmó.

"Jenni está bien, están todas en condiciones. Contentos con que nos lo pongan difícil, está feliz, como todo el equipo", añadió, antes de valorar lo que espera de su equipo.

"El juego de España es muy reconocible en todo el mundo. Tenemos futbolistas para tener la posesión, queremos meter pequemos matices para ser mejores y poder seguir ganando títulos. Tenemos a Suecia en la cabeza", dijo.

"Me gustaría ver un equipo que hace muchos goles, que no encaja ninguno, eso sería una buena noticia, pero sobre todo esa esencia de tratar bien el balón, de jugar con la calidad que tienen estas futbolistas y estaría bien una victoria", añadió.

Por otro lado, la seleccionadora nacional explicó que están pendientes de Edna Imade y "matizar pequeños papeles" para que pueda jugar con España. Además, Bermúdez lamentó la baja de Esther González.

"Es una lástima. Alba ha venido con mucha energía, la lista era muy dinámica", añadió sobre la del Real Madrid.

"Nos gustaría agradecer el trato que hemos recibido. Es un privilegio jugar en este pedazo de estadio, la gente se ha volcado. Málaga es una ciudad muy especial, ojalá tengamos esa misma suerte y vaya todo bien", terminó, tras el recuerdo de que Luis de la Fuente debutó también en Málaga e inició una buena era con España.