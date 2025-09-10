LA NACION

Fútbol/Selección.- Sonia Bermúdez: "Sé la exigencia y los retos que tenemos por delante"

Fútbol/Selección. Sonia Bermúdez: "Sé la exigencia y los retos que tenemos por delante"

LAS ROZAS (MADRID), 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha agradecido este miércoles "la confianza" para haber sido elegida en este puesto en sustitución de Montse Tomé y ha dejado claro que sabe "la exigencia y los retos" que les esperan al frente del "mejor equipo del mundo".

"Me gustaría agradecer al presidente Rafael Louzán y a todo el equipo de trabajo que forman la federación y que lideran este proyecto la confianza depositada en mí para liderar este cargo y que podamos seguir trabajando juntos", ha señalado Bermúdez en su presentación oficial.

La exfutbolista ha recordado que tuvo "la suerte de jugar una Eurocopa y un Mundial". "Hoy puedo decir que es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva y lo quiero disfrutar al máximo, sabiendo la exigencia y lo retos que tenemos por delante.

Queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Liga de Naciones, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número uno en el ranking FIFA", ha añadido.

