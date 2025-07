Fútbol/Selección: Suiza, talento joven ofensivo y la experiencia de Pia Sundhage para sorprender a España

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de fútbol se mide este viernes en Berna a la anfitriona Suiza por un billete para las semifinales de la Eurocopa, un duelo para el que parte claramente como favorita ante un rival teóricamente inferior en calidad, pero con algunos peligros sobre todo si encuentra la forma de encontrar espacios en la defensa de la 'Roja'. El combinado suizo no parte entre los favoritos para el título continental pese a su condición de anfitrión. Su posición en el ranking mundial de la FIFA, el 23, es el peor de los ocho cuartofinalistas y sólo mejor que las ya eliminadas Finlandia (26), Polonia (27) y País de Gales (30), un argumento que aumentan las apuestas sobre la actual campeona del mundo. Hasta el momento, la Eurocopa de la anfitriona no ha sido demasiado brillante. Arrancó de forma prometedora, mandando en su debut ante Noruega antes de acabar cayendo 2-1, sufrió para batir a Islandia (2-0), con el primer gol en el minuto 76, y mucho más aún para empatar con Finlandia (1-1) con un tanto en el minuto 92 que le dio el billete a sus primeros cuartos de final en una EURO. Antes del torneo, el equipo que dirige la experta y reconocida Pia Sundhage fue noticia por una goleada encajada por un combinado cadete del Lucerna. Esta es la tercera cita continental seguida para una Suiza que no pudo pasar la primera fase ni en 2017 ni en 2022 y el quinto gran evento internacional tras las Copas del Mundo de 2015 y 2023, en las que sí pasó el primer corte para perder en octavos ante Canadá y España, respectivamente. Ante las españolas lo hizo además por 5-1, evidenciando problemas en defensa para controlar una ofensiva que parece mucho más peligrosa dos años después. Atrás es donde las anfitrionas han dejado quizá más dudas, empezando por su portera, Livia Peng, que no ha terminado de dar la solidez que necesitará su equipo ante la campeona del mundo. Por delante, tres centrales, lideradas por la experta Noelle Maritz, una de sus futbolistas centenarias, y con la presencia de una conocida del fútbol español como Viola Calligaris, exjugadora del Atlético de Madrid, el Levante UD y el Valencia CF. Como carrileras, dos futbolistas peligrosas como la joven de 18 años Iman Beney, por la derecha, y Nadine Riesler, por la izquierda, que pondrán a prueba a Olga Carmona y Ona Batlle. La primera, delantera reconvertida por Pia Sundhage, acaba de fichar por el Manchester City inglés y estuvo a punto de jugar el Mundial de 2023 con tan solo 16 años, pero una lesión se lo impidió. En el medio, el combinado suizo cuenta con dos futbolistas con experiencia que intentarán contrarresta la teórica mayor calidad de España en esa zona con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Vicky López, como la veterana Lia Wälti, de 32 años y otra de las centenarias de esta selección, que milita en el Arsenal FC campeón de la Liga de Campeones, aunque no jugó ni un minuto en la final ante el FC Barcelona. A su lado, Geraldine Reuteler, jugadora del Eintracht alemán y que dota de más talento en esa zona. TALENTO DE SCHERTENLEIB CONJUGA CON LA EXPERIENCIA DE SUNDHAGE Arriba, donde Suiza tiene la sensible baja por lesión de otra experimentada futbolista como Ramona Bachmann, sobresale el pujante joven talento de Sydney Schertenleib. La jugadora del FC Barcelona, la más joven de esta fase final y componente junto a Benin y la centrocampista Noemi Ivelj de la Sub-17 que fue semifinalista en el Europeo de 2023. La futbolista de 18 años ha ido asomando la cabeza en el equipo blaugrana y en esta Eurocopa, pese a que no empezó de titular, ya se ha hecho con un hueco en el once y ha mostrado su calidad para ser la más peligrosa en la parte ofensiva donde el equipo helvético tiene también otras caras conocidas como la veterana Ana-Marie Crnogorcevic o una Alisha Lehmann que apenas ha participado, y otros valores jóvenes como Svenja Fölmli y Alayah Pilgrim. Todas ellas dirigidas por la sabiduría de la sueca Pia Sundhage. La veterana entrenadora de 65 años es toda una figura reconocida en el fútbol femenino donde labró una buena carrera deportiva, siendo clave en la conquista de la primera Eurocopa por parte de su país en 1984 y del tercer puesto en el Mundial de China de 1991, donde marcó cuatro goles. Posteriormente, su camino fue hacia los banquillos donde se labró una gran reputación sobre todo en los Estados Unidos, con dos oros olímpicos en Pekín 2008 y Londres 2012, y un subcampeonato mundial en 2011. Posteriormente, hizo campeona olímpica a su país en Río de Janeiro (Brasil) en 2016. Ahora, su pizarra y experiencia intentarán dar un plus a Suiza, a la que dirige desde principios de 2024 de cara a prepararla para 'su' Eurocopa, en este choque contra la campeona del mundo.