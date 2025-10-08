Fútbol/Selección.- Unai Simón: "Que te lesiones es una faena para el club, pero también para el seleccionador"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El portero de la selección Unai Simón explicó que el jugador internacional está envuelto en "dos dinámicas" que tienen que convivir, y apuntó que la Federación Española cuida a los futbolistas como interesada, igual que los clubes, en que no haya lesionados como los recientes Lamine Yamal o Nico Williams.

"Por mucho que nosotros queramos hablar solamente de fútbol, entendemos que la realidad engloba muchas más cosas. A mí me encantaría hablar solo de fútbol, de los partidos de Georgia y Bulgaria", afirmó este miércoles en una entrevista a 'El Larguero', recogida por Europa Press.

Simón repasó la actualidad de los últimos días, como el encontronazo entre Hansi Flick y Luis de la Fuente por las convocatorias de Lamine Yamal. "Los jugadores estamos en ambas dinámicas. El comentario del aficionado es que la selección no les genera beneficio y solo se centran en el club. Entiendo esa postura si un jugador se lesiona con la selección", dijo.

"Entiendo que es una faena para el club pero también para el seleccionador que alguien se lesione en su club. Es de entender que el fútbol funciona así. Entiendo al aficionado y al club pero las lesiones no las elegimos. Aquí se nos cuida, entrenamientos casi a la carta", añadió, sin querer meterse en más polémica.

"Se hablaron de muchas cosas que yo desconocía, si se les había avisado de que iba con molestias. No me quiero meter en cosas que no sé. Lo que puedo decir es que los entrenamientos son casi a la carta. No conozco la intrahistoria entre los comunicados", añadió.

Simón confesó incluso su disposición a la selección pese a tener molestias en la muñeca, algo que el Athletic tampoco le reprochó en su día. "El jugador tiene que saber si va a poder rendir al 100%. La Federación es la primera interesada. Lo que quiere el seleccionador es los jugadores que convoca estén al 100%", apuntó.

Además, Simón valoró la situación en la portería de España. "El que viene jugando soy yo pero aquí estamos tres porteros capaces de poder competir al máximo nivel, e incluso otros porteros que se quedan fuera de la lista. Tanto Alex, David como yo nos sentimos porteros de la 'Roja'", afirmó, antes de ser preguntado por la posible campaña para que se convoque a Joan García.

"Yo no soy quien pone al portero en la convocatoria ni en la alineación titular. Joan ya hizo méritos el año pasado, también tiene que venir Robert Sánchez, o Kepa en su momento. El míster selecciona a los tres porteros que cree que son mejores para estos partidos. Remiro, David, y yo también creo que lo estamos haciendo bien. No creo en las presiones de clubes grandes. A Luis de la Fuente le importan bastante poco las opiniones de fuera, tiene mucha personalidad", añadió.

Por otro lado, el meta del Athletic confesó que al club vasco le viene bien el parón tras las últimas derrotas.

Al equipo le viene muy bien. El mes de septiembre ha sido muy duro para el Athletic, partidos en los que hemos jugado bien pero no hemos tenido los puntos", explicó, entendiendo las rotaciones de Ernesto Valverde. "Tenemos una plantilla que tenemos que rotar a jugadores, no podemos sobrevivir con 12 jugadores. Cuando nos clasificamos el año pasado nos avisó el míster de que lo disfrutásemos, que aprovecháramos las vacaciones porque el año de 'Champions' iba a ser muy complicado. Es muy competitiva, tenemos que tratar que no nos repercuta en la Liga, queremos hacer otro año bonito", dijo. Simón confesó que ha sido normal que "se note" la baja de Nico Williams en el equipo vasco ya que "es único", igual que echarán de menos a Lamine Yamal con España. "Es un chaval que tiene un don, ha nacido con el don del fútbol. Hay muchos jugadores que tienen habilidades, él además entiende el fútbol", comentó. "No sé si es consciente, pero todo lo que nos da es algo único, y tiene 18 años, el margen de mejora es muy alto. Va a depender de cómo gestione toda esta fama y yo le veo con la cabeza muy bien amueblada. La gente dice que no, por lo que ve y pueda transmitir en las redes, pero la que tratamos con él vemos que es un chaval que entrena, hace su prevención, su rutina", añadió. Por otro lado, en cuanto a la Liga, el portero vasco reconoció su discrepancia con el Villarreal-FC Barcelona en Miami, anunciado este mismo miércoles por LaLiga. "Es Villarreal-Barcelona, si ambos clubes están de acuerdo, poner por delante el dinero a lo que quiera tu afición, adelante. Es totalmente lícito. Lo que no veo es que el Athletic, un club que ha vivido de los socios, quitarle a sus aficionados un partido. Si le puedo ganar al Barça lo tengo más fácil en mi casa que en Miami", apuntó. "Si fuese el Athletic se estaría perjudicando a mi club e incluso adulterando la competición. Soy de los que espero que no se haga, pero si se hace es totalmente lícito. Yo lo veo así, jugar en casa te hace muy fuerte, y condiciona un poco la competición", añadió un Simón que destacó la manera en la que su club se solidarizó con la causa palestina en el último partido. "Me dio mucha pena que no se viera por televisión", terminó.