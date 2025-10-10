Fútbol/Selección.- Willy Sagnol: "Vamos a tener las mismas dificultades estuviesen o no los lesionados de España"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol de Georgia, Willy Sagnol, recordó que "hay una diferencia abismal entre ellos y España, a la que se miden este sábado en el Martínez Valero de Elche (Alicante) en partido de clasificación para el Mundial del año que viene, y por ello espera "las mismas dificultades" que si Luis de la Fuente pudiese contar con todos su titulares habituales.

"España, junto con Portugal, son de las mejores selecciones ahora mismo en el mundo y sabemos que hay una diferencia abismal entre nuestro equipo y ellos ahora mismo. Por lo tanto, la meta que tenemos es reducir poco a poco esa diferencia", señaló Sagnol este viernes en rueda de prensa desde Alicante.

El francés dejó claro todos los jugadores "van a dar su máximo para llegar al mejor resultado". "En cada partido vamos mejorando y vamos a tener la esperanza de que con cada partido y en el futuro esa diferencia entre nosotros y España vaya a ser menos, pero ahora mismo nuestro objetivo no es vencerla sino demostrar que somos un equipo respetable", apuntó.

En este sentido, no le dio relevancia a la gran cantidad de bajas que tiene Luis de la Fuente. "Cuando estás jugando contra España o Portugal y les faltan cinco o seis jugadores titulares, no cambia mucha la cosa porque como he dicho, España es la mejor selección que hay. Estoy seguro de que vamos a tener las mismas dificultades estuviesen o no estos jugadores", recalcó el exfutbolista.

Con todo, echará de menos a Lamine Yamal. "Para mí, el fútbol es mejor cuando los mejores jugadores están en el campo, pero ahora mismo sabemos que los razones por las que no va a estar. Le deseo que esté mejor lo antes posible porque nos alegra siempre verle", admitió.

El seleccionador georgiano aseguró que todos sus jugadores están "preparados" y que no desveló si reservará a Khvicha Kvaratskhelia, recién salido de una lesión, de cara al segundo partido, más importante por ser un duelo directo con Turquía. "España se va a clasificar seguro de forma directa para el Mundial. Nosotros no podemos priorizar ni a Turquía ni a España, aunque sean mejores que nosotros", zanjó.

Junto al francés estuvo el portero Giorgi Mamardashvili, que coincidió con su técnico a la hora de valorar la importancia de las bajas de la actual campeona de Europa. "Da igual cuántos jugadores le falten a la selección española porque eso no va a afectar el nivel que van a demostrar", apuntó. "Sí, no tienen a Lamine, pero tienen a otros jugadores que tienen mucha calidad", añadió sobre la baja del joven extremo.

"Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro juego y cada uno de nosotros debería tener lo que se dice un buen día. Primero, tenemos que defendernos bien y luego en algún momento atacar porque eso sería la única vía efectiva para poder llegar al buen resultado", sentenció el exguardameta del Valencia CF, que reconoció que la capital del Turia es su "segunda casa" y que la tiene "mucho cariño".