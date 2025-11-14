Fútbol/Sub-21.- Crónica del España - San Marino, 7-0

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección española Sub-21 de fútbol goleó (7-0) a San Marino este viernes en la cuarta jornada de la fase de clasificación del Europeo Sub-21 de Albania y Serbia 2027, una fiesta en el Anxo Carro de Lugo para mantener el camino perfecto hacia la cita continental.

La 'Rojita' jugó a placer en el primer tiempo y, sin meter el turbo, se fue al descanso con una buena renta (2-0). Los de David Gordo no asediaron en cuanto a ocasiones pero, en medio de su total dominio, encontraron los zarpazos de Jan Virgili y Miguel Carvalho desde fuera del área. El jugador del Mallorca abrió el marcador a los 20 minutos con una tremenda parábola a la escuadra.

Ante un rival con el muro levantado, el del Al-Hazem SC también se animó desde lejos para hacer el 2-0 justo antes del descanso. Los de Gordo, quien fue metiendo más artillería, multiplicaron sus llegadas y el colista del Grupo A aceptó su destino sobre el césped gallego.

Virgili firmó su doblete particular e Iker Bravo se desquitó de las que tuvo en el primer tiempo con el 4-0.

Saltando desde el banquillo, Marc Guiu, Jesús Rodríguez y Pablo García, metiendo el rechace de su propio penalti, redondearon la goleada en Lugo. España, que recuperó efectivos tras el Mundial Sub-20, firmó la cuarta victoria en cuatro partidos antes de un duelo más exigente a priori y quizá definitivo contra Rumanía.

FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: ESPAÑA, 7 - SAN MARINO, 0. (2-0, al descanso) --ALINEACIONES: ESPAÑA: Fran González; Fresneda, Jon Martín, Jacobo Ramón, Obrador; Mendoza (Mario Martín, min.68), Miguel Carvalho (Canales, descanso); Mayenda (Pablo García, descanso), Iker Bravo, Virgili (Jesús Rodríguez, min.59); Gonzalo (Guiu, min.60). SAN MARINO: Amici; Domeniconi (Renzi, min.59), Ciacci, Riggioni; Guerra, Chiaruzzi (Cervellini, min.82), Casadei (Sammaritani, min.76), Bugli (Riccardi, min.83), Dell Balda; Arlotti, Protti (Salicioni, min.59). --GOLES: 1 - 0, min.19, Virgili. 2 - 0, min.45+1, Miguel Carvalho. 3 - 0, min.52, Virgili. 4 - 0, min.68, Bravo. 5 - 0, min.77, Guiu. 6 - 0, min.79, Jesús Rodríguez. 7 - 0, min.87, Pablo García. --ÁRBITRA: Emanuela Rusta (ALB). Amonestó a Martín (min.72) por parte de España. Y a Dell Balda (min.40) en San Marino. --ESTADIO: Anxo Carro (Lugo).