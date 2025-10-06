LA NACION

Fútbol/Sub 21.- El jugador del Barça Dani Rodríguez sustituye a Matías Fernández-Pardo en la lista de la Sub-21

Fútbol/Sub 21.- El jugador del Barça Dani Rodríguez sustituye a Matías Fernández-Pardo en la lista d

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol/Sub 21.- El jugador del Barça Dani Rodríguez sustituye a Matías Fernández-Pardo en la lista d
Fútbol/Sub 21.- El jugador del Barça Dani Rodríguez sustituye a Matías Fernández-Pardo en la lista d

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El atacante del FC Barcelona B Dani Rodríguez sustituye al delantero del Lille Matías Fernández-Pardo, con problemas físicos, en la convocatoria de la selección española Sub-21 para enfrentarse en partido amistoso a Noruega y ante Finlandia en la jornada 3 de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 2027.

Dani Rodríguez se ha incorporado este lunes a la dinámica de la selección española sub-21, dirigida por David Gordo y lista para la primera sesión de trabajo de la semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los partidos ante Noruega --viernes 10 a las 21.00 horas en Guadalajara-- y ante Finlandia --martes 14 a las 18.30 horas en Castellón de la Plana--.

La baja de Matías Fernández-Pardo se une a la de Marc Bernal (FC Barcelona), por la que entró en la convocatoria el jugador de Wolverhampton Wanderers Fer López.

LA NACION
Más leídas
  1. El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista
    1

    El ataque de Milei en 2023 a Santilli, que ahora podría encabezar su lista: “No hay nadie que no diga que es un corrupto”

  2. Renunció otro primer ministro en Francia y se agrava la crisis política de Macron
    2

    Renunció el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tras menos de un mes en el cargo

  3. Ya no se puede jugar contra Barracas Central
    3

    Ya no se puede jugar contra Barracas Central

  4. Cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
    4

    Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0

Cargando banners ...