Fútbol/Sub-21.- La Sub-21 busca seguir de dulce ante Finlandia y alcanzar el liderato

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española Sub-21 se mide este martes (18.30 horas/Teledeporte) a Finlandia en el Estadio Municipal de Castalia, en Castellón de la Plana, en la tercera jornada tres de la fase de clasificación del Europeo de Albania y Serbia 2027, un partido en el que los de David Gordo quieren seguir con las buenas sensaciones ofrecidas en sus primeros tres partidos en el cargo ante un combinado finlandés que es líder del Grupo A tras golear a San Marino y Chipre en las dos primeras fechas.

La 'Rojita' vuelve a la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027 tras firmar una goleada brillante en el amistoso ante Noruega el pasado viernes (4-1). Los de David Gordo, que cuenta por goleadas sus primeros tres encuentros al frente de la Sub-21, volvió a firmar un gran partido ante un rival que llegaba en una gran dinámica de resultados de cara a coger ritmo para doblegar a Finlandia y asaltar la primera posición del grupo.

Para ello, el combinado español espera continuar con la misma eficacia goleadora demostrada en los últimos tres encuentros, en los que ha anotado tres o más goles. Además, uno de los cuatro tantos supuso el estreno goleador del delantero del Real Madrid Gonzalo García, llamado a ser uno de los grandes referentes en ataque de esta generación, y ante la selección finlandesa intentará repetir liderando la ofensiva de un equipo que seguirá sin poder contar con ninguno de los internacionales Sub-20 que cayeron el pasado sábado en los cuartos de final del Mundial de Chile.

No lo tendrá fácil ante una Finlandia que no ha encajado gol en ninguno de sus dos primeros partidos de fase de clasificación, y que encadena tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además, en el último duelo entre ambos combinados, en 2010, España no pudo pasar del empate (1-1). Un rival que ha demostrado tener también mucha pólvora, anotando 12 goles en los partidos ante San Marino (7-0) y Chipre (0-5), en los que Adrián Svanback ha anotado cuatro goles.

El jugador del Hacken será la principal amenaza para una defensa española en la que se espera la vuelta de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, ambos suplentes frente a Noruega, en el centro de la zaga. Serán dos de los múltiples cambios que se esperan en un once de David Gordo al que también podrían regresar jugadores como Fer López, Mayenda o Rafa Obrador.