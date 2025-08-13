Fútbol/Supercopa.- Crónica del Paris Saint-Germain - Tottenham, 2-2 (4-3 en penales)

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Paris Saint-Germain ganó este miércoles su primera Supercopa de Europa gracias a su triunfo por 4-3 en penaltis contra el Tottenham Hotspur, tras el 2-2 del tiempo reglamentario, en una final disputada en Udine (Italia) y donde los goles de Kang-in Lee y Gonçalo Ramos para el cuadro parisino igualaron los tantos previos que Micky van de Ven y Cristian Romero habían marcado para el conjunto londinense.

En el Estadio Friuli, los 'spurs' controlaron unos minutos iniciales sin peligro para ambas áreas, si bien Richarlison robó en el minuto 23 un balón en campo contrario, combinó con Mohammed Kudus y al volverle la pelota ejecutó un derechazo que rozó en Willian Pacho, obligando a una buena estirada de Lucas Chevalier para despejar a saque de esquina.

La respuesta francesa fue un pase en profundidad para que corriera Bradley Barcola por la banda izquierda, aunque la zaga rival le cerró bien el espacio nada más pisar el área. Otra arma del Tottenham eran los larguísimos saques de banda realizados por Kevin Danso, al puro estilo de Rory Delap, y que acabaron contagiando al resto de sus compañeros.

La estrategia de colgar balones desde lejos y prolongar de cabeza dio frutos en el minuto 39 con el 0-1. Guglielmo Vicario, guardameta 'spur' nacido curiosamente en Udine, envió una falta al área del PSG y 'Cuti' Romero cabeceó al punto de penalti; Van de Ven saltó junto a Marquinhos y, en el barullo, la aparición de João Palhinha a su espalda fue clave.

Choque incluido con el capitán del PSG, pero sin ser interpretado por el equipo arbitral como falta, un testarazo al alimón de Marquinhos y Van de Ven hizo que la pelota quedase a merced de Palhinha; éste voleó en el aire y un paradón de Chevalier tan solo retrasó el gol, ya que el propio Van de Ven logró el 0-1 aprovechando el rechace del larguero.

Pese a no ser en teoría el favorito, por lo visto hasta entonces no se podía considerar una sorpresa. Al equipo entrenado por Luis Enrique Martínez le faltaba ritmo y casi lo pagó caro en el 45' cuando, después de otra serie de rebotes, encadenaron tres prolongaciones de cabeza Danso, Richarlison y en última instancia Kudus para rematar al poste.

Con ese susto en el cuerpo se fue al vestuario un PSG que para colmo empezó fatal la segunda mitad. Minuto y medio tardaron los ingleses en generar peligro con un derechazo potente de Richarlison que repelió Chevalier a media altura, aunque la acción continuó y los 'spurs' forzaron una nueva falta lejana que les sirvió para repetir planes.

Pedro Porro centró bombeado al área contraria y, en el segundo palo, Romero sin marcaje cabeceó picado; el sustituto de Gianluigi Donnarumma en la portería parisina, que tan buena impresión estaba dando a pesar del gol encajado poco antes del descanso, empañó su imagen fallando su estirada y comiéndose el remate del central argentino para el 0-2.

Los de Luis Enrique trataron de contestar con dos ocasiones que guio Khvicha Kvaratskhelia, primero con un remate forzado en línea de fondo tras una triangulación de sus compañeros y luego con una semichilena que abortó rápido después de un centro de Ousmane Dembélé. Acto seguido, un fuerte cabezazo de Danso se marchó por poco fuera del arco de Chevalier.

La entrada al campo de Fabián Ruiz en el minuto 60, en el lugar de Kvaratskhelia, mejoró la cara de un PSG que estaba acusando el hecho de haber tenido una sola semana de entrenamientos antes de empezar el curso 2025/26. Barcola marcó entonces un derechazo raso tras un barullo, pero la jugada se invalidó por fuera de juego previo del mismo Fabián Ruiz.

Algo más tarde, el mediapunta de Los Palacios y Villafranca creó otra oportunidad por la banda derecha y que Dembélé malgastó con un derechazo desviado desde la frontal del área. El resto de sustituciones hechas por Luis Enrique cuajaron demasiado tarde, siendo Kang-in Lee el más activo por el costado derecho y el autor del tiro de una falta peligrosa.

Por el otro costado, el jovencísimo Ibrahim Mbaye también destacó en un plantel sin chispa para buscar la remontada hasta que Kang-in Lee, en el 85', recibió al borde del área un pase corto de Vitinha y efectuó un zurdazo cruzado y preciso que se coló en la portería inglesa junto a la cepa del poste más alejado, sin que Vicario pudiera hacer nada.

Animado, el conjunto francés buscó el empate mientras los pupilos de Thomas Frank reculaban intentando resguardar un botín que finalmente les fue esquivo. Mostrando paciencia para mover su ataque de un lado a otro del campo, Achraf Hakimi halló hueco por la derecha para el desmarque de un Dembélé que centró muy tenso para que Gonçalo Ramos cabecease el 2-2.

Ese oxígeno en el tiempo de alargue salvó a un PSG que en la tanda de penaltis posterior, pues no hubo prórroga, remontó el fallo de Vitinha en su primer lanzamiento. Chevalier se resarció en el tercer turno rival parando el tiro de Van de Ven y luego otro error de Mathys Tel condenó a los 'spurs'. Nuno Mendes acertó el quinto disparo y el PSG se coronó.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 2 - TOTTENHAM, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery (Kang-in Lee, min.68), Doué (Gonçalo Ramos, min.77); Barcola (Mbaye, min.67), Kvaratskhelia (Fabián Ruiz, min.60) y Dembélé.

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Palinha (Gray, min.72), Bentancur, Sarr (Bergvall, min.90); Spence, Kudus (Tel, min.79) y Richarlison (Solanke, min.72).

--GOLES:

0-1, min.39: Van de Ven.

0-2, min.48: Romero.

1-2, min.85: Kang-in Lee.

2-2, min.90+4: Gonçalo Ramos.

--PENALTIS:

0-1: Solanke, gol.

0-1: Vitinha, fallo.

0-2: Bentancur, gol.

1-2: Gonçalo Ramos, gol.

1-2: Van de Ven, fallo.

2-2: Dembélé, gol.

2-2: Tel, fallo.

3-2: Kang-in Lee, gol.

3-3: Porro, gol.

4-3: Nuno Mendes, gol.

--ÁRBITRO: João Pinheiro (POR).

Amonestó con tarjeta amarilla a Barcola (min.56), Pacho (min.58) y Dembélé (min.90) por parte del Paris Saint-Germain, y a Richarlison (min.53) y Danso (min.62) en el Tottenham. Estadio: Estadio Friuli.