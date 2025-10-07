Fútbol/Supercopa. La semifinal de Supercopa Barça-Athletic se disputará el 7 de enero y la del Atlético-Real Madrid, el 8
Fútbol/Supercopa. La semifinal de Supercopa Barça-Athletic se disputará el 7 de enero y la del Atlét
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
La semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club será la primera del torneo y se disputará el 7 de enero, mientras que la que enfrenta a Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugará el 8 de enero, ambos encuentros a las 20.00 hora peninsular española, según desveló este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Después de anunciar que la Supercopa de España masculina se disputará en la localidad saudí de Yeda, del 7 al 11 de enero de 2026, con FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, la RFEF reveló el orden de juego de ambas semifinales de la edición de 2026.
De esta forma, tras el sorteo desarrollado de forma telemática con los clubes implicados, la primera semifinal será la que enfrente al FC Barcelona con el Athletic Club, el 7 de enero a las 20.00 hora peninsular española; mientras que la segunda la disputarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a la misma hora.
Ambas 'semis' y la final del 11 de enero -también a las 20.00 hora peninsular española- tendrán como escenario la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el Alinma Stadium, popularmente conocido como Al Jawhara ('La Joya Radiante' en castellano), recinto que albergará los tres partidos de la competición.
Otras noticias de Supercopa de España
- 1
Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”
- 2
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones
- 3
El “show” de Milei en medio del caso Espert: cantó covers con “la banda presidencial” junto a Lilia Lemoine y Benegas Lynch
- 4
Costantini se quedó con el terreno más buscado de Palermo y contó qué construirá