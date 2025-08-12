Fútbol/Supercopa. Previa del Paris Saint-Germain - Tottenham

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, y el Tottenham Hotspur, vigente campeón de la Liga Europa, se miden este miércoles (21.00 horas) en Udine (Italia) por la Supercopa de Europa, final directa y en la que los parisinos, favoritos, llegan sin apenas rodaje mientras que los londinenses han podido disputar hasta seis partidos desde que comenzara la pretemporada.

El Estadio Friuli coronará al supercampeón continental con un duelo que PSG y 'spurs' se ganaron el derecho a jugar por su curso 2024/25. Los franceses lograron su ansiada primera Liga de Campeones en una temporada histórica del equipo de Luis Enrique Martínez, que además también alzó todos los títulos nacionales. Por su parte, los ingleses pusieron fin a su sequía histórica en Europa con la consecución de su primera Europa League y ahora sueñan con el doblete continental.

Todo ello en un partido al que ambos equipos llegan en puntos muy diferentes de la pretemporada. Los parisinos apenas llegarán a la final con seis días de entrenamiento a sus espaldas, y sólo un mes después de caer en la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea (3-0). De hecho, será la primera prueba para ellos en un ilusionante curso en el que podrían lograr el 'sextete', emulando a Bayern de Múnich y FC Barcelona, únicos equipos que lo han conseguido hasta el momento.

Pese a ello, se espera un PSG reconocible en Udine, aunque con menos intensidad en los esfuerzos que en el tramo final de temporada, ya que la falta de entrenamientos y la carga física de la pretemporada, buscando llegar bien al tramo final del curso, juega en contra del PSG. Además, Luis Enrique podría hacer debutar a uno de los dos fichajes acometidos por el club este mercado de fichajes: Lucas Chevalier. El guardameta francés, por el que el PSG ha desembolsado 40 millones de euros y al que ha dado máxima confianza, apunta a titular. Prueba de ello es que Gianluigi Donnarumma, héroe en la pasada Champions, ha sido apartado del equipo y ni siquiera ha entrado en la convocatoria para el partido. Por su parte, Ilya Zabarnyi, el otro gran refuerzo de los parisinos de cara a esta campaña, no ha entrado en la convocatoria, por lo que Willian Pacho y Marquinhos formarían pareja de centrales.

En cuanto al resto del equipo, Luis Enrique podría optar por su once de gala con un tridente conformado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, que demostraron en la pasada Liga de Campeones que puedes destrozar a cualquier defensa. Además, la sala de máquinas sería la habitual con Fabián Ruiz, Joao Neves y Vitinha, todos ellos en la lista de candidatos al próximo Balón de Oro.

Enfrente tendrán a un Tottenham que acumula más de un mes de entrenamientos y seis amistosos a sus espaldas, por lo que su tono físico debería ser superior al de su rival.

Eso sí, en la última prueba previa a la Supercopa, el pasado jueves, cayó goleado ante el Bayern (4-0), en la que ha sido su única derrota en una pretemporada en la que también han conseguido victorias de prestigio como ante el Arsenal (1-0). En lo deportivo, el conjunto dirigido desde este curso por Thomas Frank, ex del Brentford, se ha reforzado con las llegadas de Mohammed Kudus, Joao Palinha o Kevin Danso, y ha mantenido a uno de sus jugadores franquicia, el Cuti Romero; sin embargo, ha perdido a Heung-min Son, capitán y alma de los ‘spurs’ en las últimas temporadas. Así, el ritmo que le pueda imprimir el equipo inglés al partido y la capacidad de la zaga ‘spurs’ a la hora de frenar la maquinaria ofensiva del PSG serán clave si quieren levantar su segundo trofeo continental en menos de tres meses. Además, deberán mejorar las prestaciones ofrecidas de cara a puerta en los amistosos, ya que sólo han marcado dos goles en los últimos cuatro encuentros disputados. FICHA TÉCNICA --POSIBLES ALINEACIONES: PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Palinha, Betancur, Sarr; Johnson, Richarlison y Kudus. -ÁRBITRO: Joao Pinheiro (POR). -ESTADIO: Estadio Friuli. -HORA: 21.00/Movistar + y M+ Liga de Campeones.