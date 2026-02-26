Futuro de directora del Festival de Cine de Berlín, en la mira tras polémica sobre Gaza

Por Kirsti Knolle y Klaus Lauer

BERLÍN, 26 feb (Reuters) - El Gobierno alemán convocó el jueves una ‌reunión de emergencia ‌con ⁠los organizadores del Festival de Cine de Berlín, con el fin de debatir la "orientación" del evento, después de que ​los debates ⁠y ⁠las protestas sobre Gaza dominaron el programa.

El periódico Bild informó el ​miércoles que el comisionado del Gobierno para la Cultura y los ‌Medios, Wolfram Weimer, tenía previsto despedir a ​la directora del festival, Tricia ​Tuttle, citando fuentes cercanas a la organización del festival, pero el organismo supervisor del evento dijo que eso era falso.

En respuesta a la noticia, el ganador del premio principal de este año, el director turco-alemán Ilker Catak, dijo ​que boicotearía el evento si Tuttle se marchaba, y cientos de firmantes, entre ellos la actriz ⁠británica Tilda Swinton y el director alemán Tom Tykwer, enviaron una carta abierta de ‌apoyo.

La polémica culmina un festival con gran carga política por la indignación que han provocado las acciones de Israel en Gaza y la preocupación por la libertad de expresión debido a la sensibilidad histórica de Alemania.

Berlín es uno de los más firmes defensores de Israel, una postura que nace ‌de la culpa por el Holocausto nazi, una política considerada como "Staatsraison" (Razón de ⁠Estado).

Durante el festival, más de 80 actores, directores y otros artistas, ‌entre ellos Swinton y Javier Bardem, firmaron una carta ⁠abierta a los organizadores en la que ⁠les pedían que adoptaran una postura clara sobre la guerra de Israel en Gaza.

En un discurso durante la ceremonia de clausura del sábado, el director de cine palestino-sirio Abdallah Al-Khatib acusó a Alemania de ser "cómplice del ‌genocidio de Israel en Gaza", ​lo que provocó que se retirara de la sala un ministro alemán y las críticas de otros políticos.

