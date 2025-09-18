Futuro de Kimmel en duda tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

NUEVA YORK (AP) — El futuro televisivo de Jimmy Kimmel estaba en juego el jueves después de que ABC suspendiera su programa nocturno tras los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo que llevó a decenas de estaciones a decir que no emitirían el programa, una medida que fue aplaudida por un alto regulador federal.

El veterano cómico nocturno hizo varios comentarios el lunes y martes sobre la reacción al asesinato del activista conservador, incluyendo decir que "muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk".

ABC, que ha emitido "Jimmy Kimmel Live!" desde 2003, actuó rápidamente después de que Nexstar Communications Group dijera que retiraría el programa a partir del miércoles. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk fueron "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional", dijo Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Nexstar opera 28 afiliadas de ABC.

Otra compañía que posee 38 estaciones de televisión locales, Sinclair Broadcast Group, pidió a Kimmel que se disculpara con la familia de Kirk y que hiciera una "donación personal significativa" a la organización política del activista, Turning Point USA. Sinclair dice que sus estaciones de ABC emitirán un homenaje a Kirk el viernes en el horario de Kimmel.

En una aparición en CNBC el jueves, el presidente de la FCC, Brendan Carr, aplaudió las medidas de los dos grupos afiliados para presionar contra la cadena. Aunque la Comisión Federal de Comunicaciones no tiene poder sobre las cadenas de televisión, sí tiene la autoridad para suspender las licencias de sus estaciones individuales en los mercados locales.

"Estamos revitalizando la aplicación del interés público por parte de la FCC", dijo Carr, "y creo que eso es algo bueno".

No hubo comentarios inmediatos de Kimmel, cuyo contrato vence en mayo de 2026. La declaración de ABC no citó una razón por la cual su programa fue suspendido.

El presidente Donald Trump celebró la medida de ABC en la red social Truth Social. "Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que tenía que hacerse", escribió.

Carr el miércoles calificó los comentarios de Kimmel como "verdaderamente enfermos" y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y la empresa matriz de la cadena, Walt Disney Co., por difundir desinformación.

Dijo que el cómico parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público al sugerir que el asesino de Kirk era un partidario de Trump de derecha.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que el hombre acusado del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello", dijo Kimmel. "Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Las autoridades dicen que el joven de 22 años creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero estaba inmerso en "ideología izquierdista". Sus padres dijeron a los investigadores que se había vuelto políticamente hacia la izquierda y pro-derechos LGBTQ en el último año. Su estado de votante es inactivo, lo que significa que no votó en dos elecciones generales regulares. Le dijo a su pareja transgénero que apuntó a Kirk porque "había tenido suficiente de su odio".

El panorama empresarial en torno a la televisión nocturna

Tanto Disney como Nexstar tienen negocios pendientes con la FCC. Disney busca la aprobación regulatoria para la adquisición de NFL Network por parte de ESPN, y Nexstar necesita la aprobación de la administración Trump para completar su compra de US$6200 millones del rival de radiodifusión Tegna.

Para ambas compañías, reinstalar a Kimmel después de una suspensión arriesgaría la ira de Trump, quien ya ha afirmado que el programa ha sido cancelado.

La suspensión de Kimmel se produce dos meses después de que CBS anunciara que cancelaría el programa nocturno de Stephen Colbert el próximo mayo por razones financieras, pero algunos críticos se han preguntado si su postura sobre Trump jugó un papel.

Tanto Colbert como Kimmel han hecho del presidente un objetivo frecuente de sus bromas. Poco después de la cancelación de Colbert, la FCC aprobó el acuerdo pendiente desde hace mucho tiempo de la empresa matriz de CBS, Paramount, con Skydance.

Trump celebró de manera similar la inminente salida de Colbert.

“Me encanta absolutamente que Colbert haya sido despedido”, dijo Trump en julio. “Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia.

“Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente”.

En el último año, tanto Disney como la empresa matriz de CBS, Paramount, optaron por resolver demandas presentadas por Trump contra sus divisiones de noticias en lugar de luchar en los tribunales.

En una publicación en X, la comisionada de la FCC, Anna Gomez, criticó a la administración por “usar el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

“Otro medio de comunicación se marchitó bajo la presión del gobierno, asegurando que la administración continuará extorsionando y exigiendo represalias a los radiodifusores y editores que la critican”, dijo Ari Cohn, abogado principal de política tecnológica en la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual. “No podemos ser un país donde los presentadores de programas nocturnos sirvan a placer del presidente”.

Fuera del estudio de Kimmel

Kimmel salió del teatro de Hollywood donde se graba su programa unas tres horas después de la decisión de ABC. Mantuvo la cabeza baja mientras entraba en un vehículo que lo esperaba.

Había público formado fuera del teatro cuando se les informó que el programa del miércoles había sido cancelado.

“Curiosamente, esperaron para desconectar esto justo cuando la audiencia del estudio estaba a punto de entrar”, dijo a The Associated Press Tommy Williams, quien iba como público desde Jacksonville, Florida y estaba fuera del teatro. “No nos dijeron qué había pasado. Solo dijeron que el programa fue cancelado”.

Más de lo que dijo Kimmel en su programa

Kimmel dijo que la respuesta de Trump a la muerte de Kirk “no es cómo un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamó amigo. Así es como un niño de cuatro años llora a un pez dorado, ¿de acuerdo?”.

También dijo que el jefe del FBI, Kash Patel, ha manejado la investigación del asesinato “como un niño que no leyó el libro, improvisando su camino a través de un informe oral”.

Regresó al tema el martes por la noche, burlándose del desempeño del vicepresidente JD Vance como presentador invitado del pódcast de Kirk.

Dijo que Trump estaba “avivando las llamas” al atacar a personas de la izquierda. “¿Cuál es? ¿Son un grupo de jugadores de pickleball miedosos porque tienen miedo de ser golpeados por pelotas de tenis? ¿O un equipo de comandos mortales bien organizado? Porque no pueden ser ambas cosas”.

La medida se produce cuando el presidente, su administración y su partido político han intensificado sus esfuerzos para controlar el discurso sobre la muerte de Kirk. Vance instó a principios de esta semana a los estadounidenses a denunciar a los ciudadanos que se burlaron del asesinato.

También es el más reciente esfuerzo de la administración para usar su poder para presionar a los medios.

Carr ha lanzado investigaciones sobre medios que han enfurecido a Trump, y el presidente ha demandado a múltiples organizaciones de medios por cobertura negativa.

___

Los periodistas de AP Liam McEwan y Jaimie Ding en Los Ángeles y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron a este despacho.