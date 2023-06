futuro político de bolsonaro, cerca del abismo por votación del tribunal electoral

(Actualiza con votación; cambia redacción y agrega autor)

Por Ricardo Brito

BRASILIA, 29 jun (Reuters) -

El futuro político del expresidente Jair Bolsonaro quedó al borde del abismo el jueves, cuando tres de los cuatro jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) dictaminaron que había abusado de su poder en las elecciones del año pasado.

El caso fue aplazado hasta el viernes, cuando los jueces restantes se pronunciarán.

Bolsonaro, un nacionalista de extrema derecha, podría ser declarado inhabilitado para ejercer cargos políticos hasta 2030 si una mayoría de los siete jueces del tribunal de Brasilia considera que abusó de su poder cuando, antes de la elección de 2022, convocó a embajadores para ventilar afirmaciones infundadas sobre el sistema de votación de Brasil.

El excapitán del Ejército perdió por un estrecho margen las elecciones de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Hasta ahora, tres jueces han votado a favor de condenar al nacionalista de extrema derecha por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación, mientras que uno no lo ha hecho.

Bolsonaro, de 68 años, está acusado de haber creado un movimiento nacional para anular el resultado de las elecciones que culminó el 8 de enero con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia por miles de sus partidarios. El exmandatario niega cualquier delito.

Muchos en Brasil, incluido Bolsonaro, creen que es probable que se le prohíba ejercer cargos públicos, un giro sorprendente para una figura que hasta hace poco era el hombre más poderoso del país.

"Todo el mundo parece decir que es probable que se me prohíba ejercer cargos", dijo al diario Folha de S. Paulo en una entrevista. "No me voy a desesperar. ¿Qué puedo hacer?".

Bolsonaro, que no estaba en el tribunal y voló a Río de Janeiro el jueves, no corre el riesgo de ir a la cárcel en el caso del TSE. No obstante, el expresidente aún enfrenta múltiples investigaciones penales que podrían llevarlo tras las rejas. (Reporte de Ricardo Brito, Escrito por Steven Grattan, Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)

Reuters