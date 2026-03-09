Futuros de cereales y la soja retroceden después que el petróleo cae desde máximos

Por Karl Plume

CHICAGO, 9 mar (Reuters) - Los futuros de cereales y soja estadounidenses cayeron el lunes debido a una toma de ganancias y ventas técnicas tras los máximos de varios años registrados durante la noche, después de que el aumento de los precios del crudo en medio de las continuas hostilidades en Oriente Medio provocara compras especulativas y de fondos.

* La soja y el trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago alcanzaron su punto más alto en 21 meses, mientras que el maíz tocó su máximo en 10 meses, ya que el petróleo subió a su nivel más alto desde 2022.

* El aceite de soja, que sigue de cerca al crudo debido a su papel como materia prima para biocombustibles, cayó tras 10 sesiones consecutivas de ganancias que habían impulsado los valores a máximos de casi 3,5 años.

* Los cereales cayeron cuando el crudo retrocedió desde los máximos alcanzados durante la noche debido a la preocupación generalizada por la inflación y el debilitamiento del crecimiento económico, y mientras los líderes mundiales se esforzaban por calmar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo ya que el estratégico estrecho de Ormuz seguía prácticamente cerrado.

* "Se ha producido un enfriamiento con respecto al fervor que se vivió al abrir los mercados anoche", afirmó Ted Seifried, estratega jefe de mercados de Zaner Group. "No sé si ha cambiado sustancialmente algo con respecto a la guerra, aparte de que parece que los líderes mundiales están buscando formas de hacer frente al alto precio del crudo y conseguir que las cosas fluyan".

* El maíz de mayo de la CBOT cayó 4,25 centavos, hasta US$4,5625 el bushel, a las 1715 GMT, la soja de mayo perdió 3 centavos, hasta US$11,9775 el bushel, y el trigo de mayo de la CBOT cayó 12,75 centavos, hasta US$6,04 el bushel.

* Aunque los mercados energéticos han dominado la evolución de los precios de los cereales, los operadores esperan con interés el informe mensual sobre la oferta y la demanda de cultivos que publicará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el martes.

* Analistas encuestados por Reuters esperan, en promedio, que el USDA realice solo ajustes menores en sus previsiones de suministro de cultivos en Estados Unidos y a nivel mundial. También se espera que el USDA recorte sus previsiones de producción de soja en Brasil, el principal exportador, pero que aumente las previsiones de cosecha de maíz en ese país. (Reporte adicional de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín, Michael Hogan en Hamburgo y May Angel en Londres; edición de Krishna Chandra Eluri, Will Dunham y Jason Neely. Editado en español por Natalia Ramos)