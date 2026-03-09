Futuros de crudo de EE.UU. caen más de 7% en primeras operaciones en Asia

10 mar (Reuters) - Los futuros del crudo estadounidense caían más de un 7% el martes en las primeras operaciones en Asia, tras alcanzar su nivel más alto desde junio de 2022 en la sesión anterior.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, presentó propuestas el lunes para una rápida resolución del conflicto en torno a Irán, informó el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de US$ bajaron 7,23 dólares, o un 7,6%, a 87,54 dólares el barril a las 2206 GMT. El contrato alcanzó un máximo de 119,48 dólares el lunes. (Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)