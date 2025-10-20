Futuros de la soja alcanzan máximos de un mes por esperanzas en diálogo entre EEUU y China

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 20 oct (Reuters) - Los futuros de la soja en Chicago alcanzaban su nivel más alto en un mes el lunes por el optimismo antes de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que creía que Pekín aceptaría un acuerdo comercial y volvería a comprar soja estadounidense.

* Los futuros del maíz y el trigo siguieron los pasos al alza de la soja, pero la abundante oferta de ambos cultivos frenó las subidas.

* A las 1808 GMT la soja de noviembre CBOT subía 12,5 centavos, a US$10,32 por bushel, tras alcanzar los US$10,3375, el nivel más alto del contrato desde el 19 de septiembre.

* El maíz para diciembre CBOT subía 1 centavo, a US$4,2350 el bushel, y el trigo para el mismo mes ganaba 1,25 centavos, a US$5,05 el bushel.

* La soja subió antes de la reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de este mes. Trump dijo el domingo que China quería comprar soja "al menos en la cantidad que compraban antes" y que creía que se alcanzaría un acuerdo sobre el grano.

* "El mercado sólo quiere creer (que) tal vez algo positivo salga de esto", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, con sede en Iowa. "Los fondos han dejado de intentar presionar al mercado (de futuros de soja)", dijo Roose.

* China no importó soja de Estados Unidos en septiembre, la primera vez desde noviembre de 2018 en que los envíos cayeron a cero, con los compradores chinos recurriendo a los suministros sudamericanos durante la guerra comercial con Estados Unidos.

* Los futuros del maíz sacaron fuerzas de la subida de la soja, pero la preocupación por la tensión entre Estados Unidos y Colombia, un importante comprador de maíz estadounidense, se cernieron sobre el mercado, dijo Roose.

* Colombia retiró a su embajador de Washington después de que Trump dijo que aumentaría los aranceles al país sudamericano y detendría todos los pagos al país, intensificando una disputa derivada de los ataques militares estadounidenses a buques que supuestamente transportaban drogas.

* Mientras tanto, los agricultores estadounidenses continúan cosechando maíz y soja.

* Esta semana no estaba prevista la publicación de informes estadísticos del departamento de Agricultura debido al cierre del Gobierno. Pero los analistas encuestados por Reuters estimaron de media que la cosecha de soja estadounidense estaba recogida en un 73% el domingo y la de maíz en un 59%.

* En Brasil, la cosecha de soja de 2025/26 estaba sembrada en un 24% hasta el jueves pasado, dijo el lunes la consultora de agronegocios AgRural.

(Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín y Michael Hogan en Hamburgo; edición de Subhranshu Sahu, Harikrishnan Nair, Sahal Muhammed y Mark Porter. Editado en español por Natalia Ramos)