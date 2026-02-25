Futuros de la soja alcanzan su máximo en tres meses ante expectativas por demanda de China y de biocombustibles

Por Tom Polansek

CHICAGO, 25 feb (Reuters) - Los futuros de soja de la Bolsa de Chicago alcanzaron el miércoles su máximo en tres meses, impulsados por el optimismo sobre la demanda para la producción de biocombustibles en Estados Unidos y las exportaciones a China, según los analistas.

Los futuros del trigo prolongaron el retroceso desde el máximo de ocho meses alcanzado el lunes, mientras que los del maíz avanzaron ligeramente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció que enviará el miércoles a la Casa Blanca su propuesta de nuevos requisitos de mezcla de biocombustibles, y se espera que la normativa se apruebe definitivamente a finales de marzo. Los requisitos de mezcla de biocombustibles son uno de los principales impulsores de la demanda de aceite de soja.

"Debería ser ligeramente favorable", dijo Rich Nelson, estratega jefe de Allendale.

Los futuros de soja más activos subían 7,25 centavos, a US$11,6250 el bushel, alrededor de las 18:30 GMT. El mercado alcanzó previamente su nivel más alto desde el 18 de noviembre, con US$11,6550 el bushel, superando el máximo de tres meses registrado el lunes.

Los futuros de aceite de soja alcanzaron máximos históricos antes de bajar.

Las especulaciones sobre el interés de China en los envíos de soja estadounidense desde el noroeste del Pacífico contribuyeron a la fortaleza de los precios, según Donatas Jankauskas, analista de CM Navigator.

"China ha vuelto de las vacaciones del Año Nuevo Lunar y los operadores buscan señales de compras adicionales de soja estadounidense para justificar la reciente subida", dijo Jankauskas.

Inicialmente, los operadores esperaban que la decisión del presidente Donald Trump de introducir un arancel global del 10% -y su promesa de aumentarlo al 15%- enfriara el interés de China por comprar. Sin embargo, la respuesta mesurada de Pekín a las medidas de Trump y el fin de las vacaciones en China mantenían las esperanzas de una mayor demanda.

China decidirá "a su debido tiempo" si ajusta sus contramedidas a los aranceles estadounidenses, dijo el martes un funcionario del Ministerio de Comercio.

En el mercado del trigo, las esperanzas de lluvias en las zonas secas de las llanuras estadounidenses lastraron los precios, según los analistas. El trigo bajaba 4,25 centavos, a US$5,69 el bushel, mientras que el maíz subía 2,50 centavos, a US$4,41 el bushel.

(Reporte de Tom Polansek en Chicago y Naveen Thukral en Singapur; edición en Español de Manuel Farías)