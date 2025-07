Futuros de la soja suben por esperanzas en demanda de exportación de EEUU; maíz prolonga repunte

Por Tom Polansek

CHICAGO, 16 jul (Reuters) - Los futuros de la soja de la Bolsa de Chicago subían el miércoles por las esperanzas en la demanda de exportación de Estados Unidos, mientras que los futuros del maíz avanzaban por tercer día consecutivo para extender la recuperación desde los mínimos del contrato, dijeron analistas.

* Las ganancias se producían después de que el clima no amenazante de Estados Unidos y las expectativas de grandes cosechas han presionado los precios de ambos cultivos recientemente.

* El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que los exportadores vendieron 120.000 toneladas de soja del país a destinos no revelados para su envío en el año comercial 2025-26. Los tratos con China, el mayor importador de soja del mundo, a menudo se reportan inicialmente como ventas a destinos no revelados. Sin embargo, no se ha confirmado el comprador de las 120.000 toneladas.

* China lleva retraso con respecto a años anteriores en la reserva de soja estadounidense de la próxima cosecha, en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

* Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Indonesia, uno de los cinco principales importadores de soja estadounidense, se comprometió a comprar US$4500 millones en productos agrícolas estadounidenses tras alcanzar un acuerdo comercial.

* "Después de que la soja de agosto cotizó a la baja a niveles de principios de abril, está repuntando por compras técnicas y un renovado optimismo de que las exportaciones de soja estadounidense seguirán siendo buenas en relación con las opiniones pesimistas sobre los actuales problemas arancelarios", dijo Terry Reilly, estratega agrícola senior de Marex.

* Los futuros más activos de la soja subían 16,50 centavos a US$10,1825 por bushel a las 1710 GMT tras caer el lunes a su nivel más bajo desde el 9 de abril.

* Los futuros del maíz subían 4,25 centavos a US$4,24 el bushel. El lunes, los futuros de la nueva cosecha a diciembre marcaron un mínimo contractual de US$4,0750. Los futuros del trigo sumaban 2,75 centavos a US$5,4075 el bushel.

* "Tras un nuevo mínimo alcanzado el lunes, una oleada de cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos proporcionó apoyo al maíz", señalaron los analistas de Argus.

(Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra; editado en español por Manuel Farías)