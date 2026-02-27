Futuros de mineral de hierro suben ante altos márgenes portuarios y disponibilidad limitada

Por Ruth Chai

SINGAPUR, 27 feb (Reuters) - Los futuros del mineral de hierro recortaron pérdidas el viernes y cerraron al alza gracias a los altos márgenes en los puertos para el mineral importado por vía marítima, y un mercado físico ajustado respaldó los precios, aunque los recortes inminentes en la producción de acero y la débil demanda de materias primas limitaron el potencial de subida. En la Bolsa de Materias Primas de Dalian, en China, el contrato de mineral de hierro más negociado (DCE) cerró la jornada con un alza del 0,27%, a 750,5 yuanes (US$109,47) la tonelada métrica.

El contrato ha perdido un 0,8% esta semana y un 5,67% este mes. El contrato de referencia de mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur subía un 0,08%, hasta situarse en US$98,45 por tonelada, a las 0705 GMT.

El contrato ha subido un 3,47% esta semana, pero va camino de registrar una pérdida mensual de alrededor del 5,1%.

(US$1 = 6,8560 yuanes) (Información de Ruth Chai; edición de Ronojoy Mazumdar y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)