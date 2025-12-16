Futuros de tasas EEUU elevan probabilidad de recorte en enero tras alza del desempleo en noviembre

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) -

Los futuros sobre las tasas de interés en Estados Unidos aumentaban el martes la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria de enero, tras datos que mostraron que el desempleo aumentó el mes pasado en el país.

Tras el informe de las nóminas no agrícolas, los futuros sobre la tasa de los fondos federales, que miden el costo de los préstamos a un día sin garantías entre bancos, mostraron una probabilidad del 31% de que la Fed reduzca los tipos el mes que viene, frente al 22% previo, según las estimaciones de LSEG. Más tarde ascendía al 27%, con un 73% de que haya una pausa.

Sin embargo, los futuros de las tasas siguen esperando dos recortes de 25 puntos básicos (pb) cada uno en 2026 tras los datos, lo que supondría 57 pb de relajación el año que viene.

La primera reducción probable de tasas el año que viene se observó en junio, cuando la posibilidad se situó en el 83%.

Los datos del martes mostraron que, aunque el crecimiento del empleo estadounidense se recuperó en noviembre después de que las nóminas no agrícolas disminuyeron en octubre debido a los recortes del gasto público, la tasa de desempleo aumentó al 4,6%, frente al 4,4% de septiembre.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo el mes pasado, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que la economía perdió 105.000 empleos en octubre.

"La historia básica fue de estabilidad suave. El empleo se mantiene plano, lo que no es bueno, pero no hay indicios de que se esté disparando (...) como temía (la Fed) hace unos meses", escribió Darío Perkins, de TS Lombard, en una nota de análisis posterior a los datos de empleo.

"La tasa de desempleo subió (...) lo que podría preocupar más a los funcionarios, aunque eso fue en parte el resultado de una mayor participación. La relación empleo/población se ha mantenido estable desde el verano (boreal)", añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)