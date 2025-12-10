Futuros de tasas en EE. UU. aumentan probabilidades de una pausa en recorte de tasas en enero

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - Los futuros sobre la tasa de fondos federales, que miden el costo de los préstamos a un día sin garantías entre bancos, aumentaron el miércoles las probabilidades de que la Reserva Federal haga una pausa en su ciclo de flexibilización en la próxima reunión de política monetaria de enero.

Los futuros daban un 78% de probabilidades de que la Reserva Federal mantuviera estables los tipos de interés, frente a un 70% justo antes del anuncio del recorte de tasas.

Las nuevas proyecciones publicadas tras la reducción de 25 puntos básicos mostraron que la mediana de los responsables de la política monetaria sólo ve un recorte de un cuarto de punto porcentual en 2026, la misma perspectiva que en septiembre.

