Futuros de tasas en EE. UU. elevan levemente las probabilidades de recorte en enero tras datos del IPC

NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) - Los futuros sobre las tasas de interés de los fondos federales en Estados Unidos experimentaron el jueves un leve aumento de la probabilidad de un recorte de la Reserva Federal en su próxima reunión de enero, después de que los precios al consumidor aumentaron menos de lo previsto hasta noviembre.

Los operadores ven ahora una probabilidad del 28,8% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26,6% anterior a la publicación de las cifras de inflación.

Para 2026, los operadores apuestan por una relajación de unos 64 puntos básicos, frente a los 63 puntos básicos anteriores a los datos de inflación, según los datos de LSEG. (Reporte de Davide Barbuscia; editado en español por Carlos Serrano)