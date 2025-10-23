Futuros del crudo vuelven a estructura que apunta a una oferta limitada por sanciones a Rusia
Por Seher Dareen
LONDRES, 23 oct (Reuters) - El contrato de futuros del crudo Brent volvió a cotizar el jueves con una prima sobre el contrato a seis meses, después de que las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia reavivaron la preocupación por un mercado ajustado a corto plazo, borrando los signos anteriores de temor a un exceso de oferta.
El contrato del Brent a un mes se negocia ahora casi US$2 por barril por encima del contrato a seis meses
Los precios mundiales del petróleo subieron más de un 5% el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones a las dos mayores petroleras rusas: Lukoil y Rosneft. La UE añadió a dos refinerías chinas y un comerciante a su lista de sanciones a Rusia.
"Los actores del mercado están pasando de preocupaciones por mercados sobreabastecidos a preocupaciones por interrupciones de suministro", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo. "Rusia es el tercer mayor productor de petróleo y las dos empresas representan entre el 50% y el 55% de la producción rusa", dijo refiriéndose a Lukoil y Rosneft.
A principios de esta semana, el barril del Brent llegó a cotizar hasta 56 centavos de dólar por barril por debajo del contrato a seis meses, después de que pasó a un descuento el 16 de octubre por primera vez desde mayo. Esta estructura, en la que los barriles con entrega inmediata cotizan con descuento respecto a la oferta posterior, refleja la percepción de un mercado bien abastecido a corto plazo.
El diferencial equivalente para el principal contrato de futuros del crudo WTI estadounidense
