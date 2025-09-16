Futuros del maíz, la soja y el trigo suben gracias a caída del dólar

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 16 sep (Reuters) - Los futuros del maíz en la Bolsa de Chicago alcanzaron su mayor nivel en más de dos meses el martes, impulsados por un dólar más débil y la incertidumbre sobre el tamaño de la cosecha estadounidense, dijeron analistas.

* La soja obtuvo apoyo del optimismo sobre las conversaciones comerciales de Estados Unidos con China, el mayor comprador mundial de soja, dadas las noticias de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, hablarán por teléfono el viernes.

* El trigo siguió la tendencia al alza, ya que las señales de demanda de exportación le prestaron apoyo.

* A las 1750 GMT, el maíz de diciembre subía 6 centavos a US$4,2925 por bushel después de tocar US$4,3125, el nivel más alto del contrato desde el 3 de julio. La soja de noviembre ganaba 7,75 centavos a US$10,5050 por bushel y el trigo de diciembre avanzaba 8,5 centavos a US$5,3350 por bushel.

* El descenso del dólar marcó la pauta, haciendo que los cereales estadounidenses fueran más competitivos en el mercado mundial. El billete verde caía a nivel general, ya que los inversores anticipaban que la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará el miércoles una serie de recortes de las tasas de interés.

* Los operadores del mercado también están pendientes de los primeros informes sobre el inicio de la cosecha en Estados Unidos.

* La semana pasada, el Departamento de Agricultura pronosticó una cosecha de maíz récord, pero algunos de los primeros cultivos recolectados están mostrando los efectos del clima seco y las enfermedades, dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, en Iowa.

* El USDA indicó en su informe semanal del lunes que los agricultores estadounidenses habían recogido el 7% de la cosecha de maíz y el 5% de la de soja.