Futuros del oro en EEUU tocan pico por incertidumbre sobre aranceles a lingotes

Por Sherin Elizabeth Varghese

8 ago (Reuters) - Los futuros del oro en Estados Unidos alcanzaron máximos históricos el viernes en medio de la incertidumbre sobre si se aplicarán aranceles de importación a los lingotes de oro más comercializados.

* Los precios al contado bajaron, pero se mantuvieron en la senda de ganancias para la semana.

* Washington podría someter a los lingotes de oro más comercializados en Estados Unidos a aranceles de importación específicos por países, según una resolución publicada en el sitio web del servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, lo que supondría un duro golpe para las cadenas de suministro mundiales del metal.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para diciembre subieron un 1,2% a US$3494,10 por onza a las 1521 GMT después de alcanzar un récord de US$3534,10 más temprano en la sesión, cuando el Financial Times informó por primera vez de la noticia.

* "El ascenso de pánico del oro muestra que incluso los activos de refugio seguro no son inmunes a la volatilidad desatada en la confusión de la era arancelaria", dijo Susannah Streeter, jefa de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown.

* "Si hay seguimiento y no hay intervención, esto podría amenazar el dominio de Nueva York en el mercado de futuros del oro, dado que los precios han subido mucho en comparación con otros centros de negociación", añadió.

* El diferencial entre los futuros del oro estadounidense y los precios al contado se amplió y actualmente se sitúa en US$100.

* El oro al contado bajó un 0,1% a US$3394,26 la onza, pero subió un 0,9% en la semana.

* Los analistas señalaron que están a la espera de que se aclare la cuestión y añadieron que un arancel estadounidense sobre las entregas de oro podría afectar significativamente a Suiza, dada su condición de principal centro mundial de refinado y tránsito de oro.

* Las mercancías suizas están sujetas a aranceles de importación del 39% y el país prosigue las conversaciones con Estados Unidos para reducir los gravámenes.

* La Asociación Suiza de Metales Preciosos expresó su preocupación por las implicaciones de los aranceles para la industria del oro y afirmó que mantiene un diálogo activo con las principales partes interesadas.

* Entre otros metales, la plata al contado subió un 0,1% a US$38,35, el platino cayó un 0,5% a US$1327,79 y el paladio bajó un 1,1% a US$1139,67.

(Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)