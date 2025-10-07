Futuros del oro superan por primera vez los US$4000 por onza

```html

NUEVA YORK (AP) — Los futuros del oro superaron los US$4000 por onza troy por primera vez, ya que muchos inversores buscan un lugar seguro para estacionar su dinero mientras continúa el cierre del gobierno federal en Estados Unidos debido a la falta de financiamiento.

Los futuros del oro en Nueva York superaron la marca de los US$4000 el martes por la mañana, alcanzando un récord. El lunes cerró en US$3960,60 por onza troy, el estándar para medir metales preciosos.

La venta de oro puede aumentar drásticamente cuando los inversores nerviosos buscan seguridad para su dinero. El oro y otros metales, como la plata, han experimentado sus mayores ganancias en el último año, ya que la serie de aranceles del presidente Donald Trump está causando incertidumbre sobre las perspectivas para la economía global. Más recientemente, la perspectiva de tasas de interés más bajas también ha hecho que el oro sea una inversión más atractiva que las inversiones que generan intereses.

¿Cuánto ha subido el oro este año?

Los futuros del oro han subido un 50% desde el comienzo de 2025, cotizando hasta US$4013 por onza troy a última hora de la mañana del martes, antes de caer nuevamente por debajo de los US$4000 a primera hora de la tarde.

La plata ha aumentado aún más en lo que va del año. Los futuros de la plata han subido alrededor del 60%, y el martes en la mañana se cotizaban en casi US$48 por onza troy.

¿Por qué están subiendo los precios?

Principalmente debido a la incertidumbre. El interés en comprar metales como el oro crece cuando los inversores se ponen ansiosos.

Gran parte de la reciente agitación económica se ha derivado de las guerras comerciales de Trump. Desde inicios de 2025, los nuevos aranceles que el presidente ha impuesto a los bienes que ingresan a Estados Unidos desde todo el mundo han afectado tanto a las empresas como a los consumidores, elevando los costos y contribuyendo a debilitar el mercado laboral. Como resultado, la contratación ha caído en picado mientras la inflación ha vuelto a subir y cada vez más consumidores expresan pesimismo sobre el futuro.

El cierre del gobierno estadounidense se suma a esas ansiedades. Datos económicos clave se han retrasado, y decenas de empleados federales ya están sintiendo los efectos de no recibir su sueldo mientras dure el cierre, que no tiene un fin inmediato a la vista.

Trump también ha amenazado con usar la suspensión de actividades para llevar a cabo despidos masivos y quizás cerrar oficinas permanentemente, en un intento de castigar a los demócratas por votar en contra el proyecto de presupuesto que presentaron los republicanos.

Giovanni Staunovo, analista de materias primas en UBS Global Wealth Management, también señala la continua debilidad del dólar y los recortes de tasas de la Reserva Federal. El mes pasado, la Fed recortó su tasa de interés clave en un cuarto de punto y proyectó que lo haría dos veces más este año.

Las inversiones en oro también han sido impulsadas por otros factores a lo largo del tiempo. Los analistas han señalado previamente una fuerte demanda de oro por parte de los bancos centrales de todo el mundo, incluso en medio de tensiones geopolíticas intensificadas, como las guerras en curso en Gaza y Ucrania.

“El rally del oro comenzó en 2022”, dijo Staunovo por correo electrónico el martes. Señaló que el “punto de activación” fue cuando Estados Unidos y otros aliados occidentales congelaron alrededor de US$300.000 millones de las reservas extranjeras rusas al comienzo de la guerra en Ucrania.

¿Qué pasa con las joyas?

Muchos comerciantes y distribuidores de joyas han informado cada vez más de aumentos en los clientes que buscan verificar el valor del oro que poseen, a veces optando por fundir o vender reliquias familiares para aprovechar el aumento del precio del metal precioso.

Al mismo tiempo, aquellos en el mercado de joyas de oro pueden estar sintiendo “shock de precios” si ya no pueden comprar ciertos productos, particularmente si es algo afectado tanto por el aumento de los costos de materiales como por los aranceles.

Los grandes minoristas como Pandora y Signet, cuyas marcas incluyen Zales y Kay Jewelers, han reconocido estos vientos en contra en las recientes llamadas de ganancias.

“Si tuviera que adivinar, veremos un aumento general de precios para la categoría”, dijo el CEO de Pandora, Alexander Lacik, en una llamada con inversionistas en agosto, señalando el incremento de los costos del oro y la plata, así como los aranceles, en toda la industria.

¿Vale la pena invertir en oro?

Algunos consideran el oro un “refugio seguro”, argumentando que la materia prima puede servir para diversificar y equilibrar su cartera de inversiones, así como mitigar posibles riesgos en el futuro como cobertura contra la inflación creciente. Otros también encuentran consuelo en comprar algo tangible que tiene el potencial de aumentar su valor con el tiempo.

Aun así, los expertos advierten contra poner todos los huevos en una sola canasta. Y no todos están de acuerdo en que el oro sea una buena inversión.

Los críticos dicen que el oro no siempre es la cobertura contra la inflación que muchos afirman, y que hay formas más eficientes de protegerse contra la posible pérdida de capital, como las inversiones basadas en derivados.

“El oro es percibido por muchos participantes del mercado como un activo de refugio seguro. Pero los inversores deben ser conscientes de que tiene una volatilidad del 10-15%”, señaló Staunovo. Agregó que cantidades más pequeñas de oro físico, como monedas de oro o barras de 1 gramo, tienen rangos más amplios entre los precios de compra y venta.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) aconseja a las personas tener cuidado al invertir en oro. Los metales preciosos pueden ser altamente volátiles, de acuerdo con la comisión, y los precios suben a medida que aumenta la demanda, lo que significa que “cuando la ansiedad económica o la inestabilidad es alta, las personas que más se benefician de los metales preciosos son los vendedores”.

La CFTC agregó que también es importante ser cauteloso con las posibles estafas y falsificaciones en el mercado.

Demanda de oro intensifica las advertencias sobre el envenenamiento por mercurio

La fiebre por el oro también ha resultado en consecuencias para la salud y el medio ambiente, con funcionarios señalando el aumento de la demanda de mercurio, un metal tóxico que es clave en la minería ilegal de oro en todo el mundo.

El mercurio se utiliza para separar el oro durante la minería artesanal o a pequeña escala. Pero contamina el agua, se acumula en los peces, llega a los alimentos y se acumula en el cuerpo de las personas, causando daño neurológico y del desarrollo. Incluso la exposición a pequeña escala puede conllevar riesgos graves, poniendo en peligro a los trabajadores que dependen de la industria, así como a los residentes en las áreas afectadas en general.

The Associated Press ha informado sobre los efectos del envenenamiento por mercurio vinculado a la minería de oro en países como Senegal, México y Perú, entre otras partes del mundo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.