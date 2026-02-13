Futuros del trigo y la soja bajan en Chicago, maíz cotiza estable

CHICAGO, 13 feb (Reuters) - Los futuros del trigo y la soja cayeron el viernes en Chicago desde los máximos de varios meses alcanzados el día anterior, ya que los operadores tomaron beneficios y cerraron posiciones antes del fin de semana largo en Estados Unidos y las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, dijeron analistas.

A las 1858 GMT, los futuros de trigo de marzo de la Bolsa de Comercio de Chicago bajaron 3 centavos, a US$ 5,4950 por bushel, después de alcanzar US$ 5,5350 el jueves, su nivel más alto del contrato desde el 20 de noviembre.

Los futuros de soja de marzo de la CBOT bajaron 2 centavos a US$ 11,3525 por bushel, mientras que los de maíz de marzo subieron 0,75 centavos a US$ 4,32 por bushel.

El trigo bajó tras una fuerte alza en dos sesiones que los analistas atribuyeron a la cobertura de posiciones cortas. El interés abierto en los futuros de trigo del CBOT cayó el miércoles y el jueves a medida que subían los precios, según datos del CBOT, lo que indica que los operadores liquidaron sus posiciones cortas.

El volumen de negociación fue elevado durante los dos días de alza, con más de 300.000 contratos de trigo del CBOT negociados cada rueda.

El viernes, las perspectivas de grandes cosechas mundiales de trigo en 2026 pesaron sobre los precios. La consultora IKAR elevó su previsión de la cosecha de trigo de 2026 en Rusia, el mayor exportador mundial, de 88 millones de toneladas métricas a 91 millones.

Las calificaciones de las cosechas de invierno en Francia, el mayor productor de la Unión Europea, alcanzaron su mejor nivel en tres años, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer.

El Gobierno de la India autorizó la exportación de 2,5 millones de toneladas métricas de trigo, mientras el segundo mayor productor mundial trata de apoyar a los agricultores locales en medio de las protestas por un acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Washington.

Tras la serie de coberturas de posiciones cortas de esta semana, «estos fundamentos bajistas de la oferta mundial volverán a pasar a primer plano», afirmó Randy Place, analista de Hightower Report.

La soja bajó ligeramente debido a una toma de beneficios previa al fin de semana, un día después de que el contrato de marzo del CBOT alcanzara su máximo desde principios de diciembre. La llegada de una cosecha récord en Brasil también contribuyó a estabilizar los precios.

La soja repuntó después de que el presidente Donald Trump dijera la semana pasada que China había aumentado su objetivo de compras de soja estadounidense, y de que un informe publicado el jueves en el South China Morning Post afirmara que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, podrían prolongar la tregua comercial entre sus países hasta un año.

Los futuros del maíz se aferraron a modestas ganancias, respaldados por el sólido ritmo de las exportaciones estadounidenses y la preocupación por la calidad de los cereales en China, según Place.

Los compradores chinos han aumentado las compras de cereales forrajeros en los últimos meses, adquiriendo grandes volúmenes de cebada australiana y sorgo estadounidense después de que las lluvias dañaran la cosecha nacional de maíz, según fuentes comerciales.

(Reporte de Julie Ingwersen; reporte adicional de Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín y Gus Trompiz en Paris; editado en español por Javier Leira)