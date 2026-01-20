FVF nombra a Oswaldo Vizcarrondo como DT de la selección de Venezuela de cara al Mundial 2030

20 ene (Reuters) - La Federación Venezolana de Fútbol ratificó el martes a Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la "vinotinto", por lo que el exdefensor seguirá al mando de la selección tras haber asumido originalmente el puesto como interino tras la destitución del argentino Fernando Batista.

Vizcarrondo liderará a la "vinotinto" en el proceso clasificatorio al Mundial 2030 y dirigirá a la selección en el FIFA Series 2026.

"Estamos en un desafío de índole importante para mi carrera; es cierto que es una carrera muy novel, pero en base a los lineamientos sobre todo de las personas (el cuerpo técnico) que me acompañan, haremos cosas muy importantes para nuestro fútbol", dijo Vizcarrondo al ser presentado.

Venezuela, que nunca jugó un Mundial, luchó hasta la última fecha de la eliminatoria pasada por acceder al repechaje de la Conmebol para el torneo de este año, pero finalmente el puesto quedó en manos de Bolivia.

"Es un proyecto a largo plazo que nos va a dejar sembrar lo que vamos a cosechar en los próximos años", destacó Jorge Giménez, presidente de la FVF, sobre el nuevo proceso.

Vizcarrondo jugó más de 80 partidos con su selección, de la que también fue capitán. Representó a Venezuela en cuatro Copas Américas. A nivel de clubes, jugó en su país, y también tuvo pasos por el fútbol de Argentina, Paraguay, Colombia, México y Francia.

Como entrenador pasó por las categorías formativas de la "vinotinto", dirigiendo las categorías sub-15 y sub-17.

