G. Bissau.- El Ejército de Guinea Bissau confirma un golpe de Estado y depone al presidente, Umaro Sissoco Embaló

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Guinea Bissau ha confirmado este miércoles un golpe de Estado y el derrocamiento del presidente, Umaro Sissoco Embaló, en medio de las tensiones por las elecciones generales celebradas el domingo, un proceso que ha declarado como "suspendido", poco después de que el mandatario denunciara que había sido detenido por militares en su oficina en el Palacio Presidencial.

El portavoz del Ejército, Dinis N'Tchama, ha indicado en un mensaje a la población retransmitido por la cadena de televisión pública, Televisão da Guiné-Bissau (TGB), que la asonada busca "restaurar la seguridad nacional y el orden público", antes de afirmar que la nueva junta "asume todos los poderes del Estado".

Poco antes, Embaló había denunciado una asonada y asegurado que estaba bajo arresto junto a varios altos cargos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Biague Na Ntan. Entre los detenidos figuran también el número dos de Na Ntan, Mamadou Touré, y el ministro del Interior, Botché Candé.

El comunicado de N'Tchama ha llegado después de que varios vídeos publicados en redes sociales mostraran tiroteos en la capital, Bissau, mientras que el diario guineano 'O Democrata' indicó que se habían realizado disparos en los alrededores del Palacio de la República y la sede de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.